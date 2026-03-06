两会2026｜解读丁薛祥行政主导论 刘兆佳：特首获社会广泛支持才可实现有效管治

全国两会正于北京召开，主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥参与政协港澳联组会议，指行政主导不是行政长官一个人的事，而是特区政府、市民及社会各界的共同责任。全国港澳研究会顾问刘兆佳今日（6日）表示，虽然基本法授予行政长官极大权力，但如果行政长官和特区政府得不到社会的支持和配合，他难以有效行使权力和实行有效管治。

刘兆佳向记者表示，能否实现行政主导和发挥其优势，行政长官必须取得社会各界的广泛支持，而只有在坚持和完善行政主导下，特区政府才能提升治理效能和推进重大发展战略。

行会成员汤家骅认为，相信丁的说法是希望本港行政、立法及司法三权有共同宪制责任，维持宪制秩序。他认为司法机关应继续行使独立司法权，处理法庭每一个案件，立法会亦应该独立地处理法例的每一条条文，强调「不等于日后立法机关就不能行使立法权。」同时，他不认为中央对香港政策有收紧的迹象，会维持「一国两制」方针不变。

