两会2026︱李慧琼：国家首就规划立法 专门体现港澳角色 马逢国 : 深信规划能有效落实

政情
更新时间：19:56 2026-03-05 HKT
发布时间：19:56 2026-03-05 HKT

十四届全国人大四次会议今早（5日）在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强发表政府工作报告。全国人大常委、立法会主席李慧琼表示，政府工作报告具「承上启下、稳中求进、以新促质、以民为本」的意义。

李慧琼：国家首次就规划立法并专门体现港澳角色

李慧琼引述国家主席习近平的讲话，勉励香港把握机遇，发挥自身优势，更积极主动融入国家发展大局。李慧琼指，政府工作报告和「十五五」规划纲要均指出，支持香港更好融入服务国家发展大局，提升竞争力；而国家首次就规划立法，并专门体现港澳角色，相信社会各界，包括人大代表、立法会，收集民意，以协助特区政府制定更贴合香港发展的政策。

马逢国：见证「计划」走向更科学、更全面「规划」

港区全国人大代表团团长马逢国指内容科学且全面，涵盖经济、民生至国家安全等领域，赞扬国家具备强大执行力，深信规划能有效落实，并将大大提升民众的生活水平。

马逢国表示自己经历四次五年规划的演变，见证其从「计划」走向更科学、更全面的「规划」。他指出，新的规划纲要经过精心部署，内容不仅涵盖经济建设、基础建设和民生建设，还触及环境保护、科技发展、国家安全乃至能源安全等范畴，形容其为一个周详的蓝图。

他强调，按过去经验，所有规划在中央政府领导下，经过五年实践，基本上都能够落实，甚至取得超乎预期的成果。他赞扬这种规划制度，结合国家强大的执行能力，能确保各项政策落到实处。他对未来充满期待，相信在人大代表们的共同努力下，规划一经敲定，将在未来五年内由政府稳步推行，为民众带来实质的生活提升。

记者：李健威 北京报道

