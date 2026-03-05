Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电动车普及︱田北辰倡油站设换电站 环境局：持开放态度

更新时间：17:40 2026-03-05 HKT
发布时间：17:40 2026-03-05 HKT

政府上月发布《香港电动车普及化路线图更新版》，同时于《财政预算案》中宣布取消电动车「一换一」计划。实政圆桌召集人田北辰表示，电动车充电问题始终是最难解决的一关，故他与实政圆桌成员、立法会议员庄豪锋约见环境及生态局官员讨论充电路线图。

田北辰在社交平台发文提及，近日有巴士公司开放巴士厂充电装置供公众使用，认为此举既可善用闲置设施，也可提供公共服务、履行社会责任，更可与政府商讨票价时增加讨论空间。

根据环境局资料，2025年本港有2,653支快速／高速公共充电桩，占总数16%，目标是在2027年增至4,000支。田北辰关注为何过去不是快速／高速充电桩占多数，以及将来为何不单一使用快速／高速充电。局方解释，快速／高速充电桩成本较高，每支造价达数十万元，需考虑经济效益，不会单一发展，同时地点亦受供电网络限制，并非所有地方均能做到快速／高速充电。以现时180个加油站为例，只有约三分之一、即60个可以安装充电桩，意味其余120个加油站未能服务电动车。

倡设立换电站

田北辰认为，这些加油站位置对驾驶人士最为方便，若无法用作充电，「有啲浪费」。他提到前年到内地参观电动车厂时，发现有几间车厂换电技术发展成熟，惟发展障碍在于车厂之间难以统一电池规格，令换电未能成为主流。田北辰曾询问车厂会否考虑在香港发展换电，而他们最关心的是换电站用地。

田北辰向政府建议，既然有120个加油站未能安装充电桩，可考虑让有兴趣的车厂在这些地点设立换电站，观察市场反应；或先从电动的士入手试行，因为品牌较少，且换电对「揾食车」最有利。环境局回应表示，对所有方案持开放态度，换电站的问题可以认真研究。田北辰表示，希望方案能进一步推动电动车普及。

