庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」

【庄雅婷/钟培生】城中著名「富四代」钟培生，昨晚（4日）突然于社交平台投下震撼弹，宣布向现任民建联西贡区议员庄雅婷（Angel）求婚成功。庄雅婷于2023年以23岁之龄获委任为西贡区议员，旋即知名度大升。在政治以外，她亦多次与娱乐圈拉上关系，曾参选港姐但最终退出；今次则和与娱乐圈人士「多有交情」、话题性十足的豪门公子定终身，可谓延续一贯出位风格。

庄雅婷早年曾放弃英国留学 获邓炳强赞「弃暗投明」

庄雅婷早年放弃英国学府取录、前往北京大学修读北京大学政府管理学院和光华管理学院「双学位」。于2023年获委任为区议员后，因其年龄及家庭背景引起关注，加上因外貌而广受注目。她上任前后不乏出位言论，包括豪言目标是在IG等社交平台，追踪人数超越知名度高的资深政界人士，成为「人气王」。

庄雅婷去年「突发」参选港姐 引政坛关注

在地区活动上，庄雅婷亦有不少新意，去年牵头在将军澳海滨公园举办大湾区咖啡青年节，达60个参展商参与，并邀来保安局局长邓炳强。邓炳强出席活动时，更赞扬庄雅婷放弃到英国读名牌大学而选择到北大读书是「弃暗投明」，赞其对服务社会充满热诚。

庄雅婷本身是青年民建联副主席，被视为党内潜力新星，任区议员后积极投身社区工作及爱国教育，去年曾获邀担任国安法论坛嘉宾。

去年6月，她在无预警之下忽然现身港姐面试现场，成为政圈热话，不少党友都大感惊讶。据悉当时由党友到民青局长麦美娟，事前都毫不知情，不少人对此事有所微言。民建联主席陈克勤其后表示，民建联要求庄雅婷要履职尽责，不可辜负市民、特区政府及大家的期望，相信她会有一个很深思熟虑的决定。同日下午，庄雅婷因应社会和政党反应而退选，认为「社会接受程度与我们设想有一段差距」。

有民建联领导层私下指，与谁结婚是个人选择，性质与当日参选港姐不同，不便评论，「自己开心就好」。

庄雅婷去年6月现身港姐首轮面试现场。