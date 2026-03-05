钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功

向来话题十足的「富三代」钟培生，今日（4日）凌晨突然于社交平台投下爆炸性闪弹，宣布已向现任民建联西贡区议员庄雅婷（Angel）求婚成功。这段「豪门公子与政坛新星」的婚讯，消息迅速洗版社交平台，引发全城热议。

庄雅婷：私人事情不作回应 继续做好区议员工作

西贡区议员庄雅婷向记者表示，私人事情不作回应，感谢外界的关心，强调会继续做好西贡区议员的工作，服务市民，服务大家。

钟培生今日无预警公开喜讯，虽然他未有透露具体求婚细节与婚礼筹备进展，但已足以令外界大感惊讶。过去他在社交圈及格斗界具相当知名度，而今次与政界新一代女神定终身，引爆全城话题。

现年25岁的庄雅婷是近年香港政坛新星。她于2025年以23岁之龄当选西贡区议员，是目前全港最年轻的区议员。庄雅婷学历显赫，早年就读本港国际学校，毕业后毅然放弃英国大学的入学通知，转而前往北京大学深造，修读政府管理学院及光华管理学院的「双学位」。

她曾在访问中表示，希望透过在北京念书的四年，认真了解祖国发展。当选区议员后，她亦积极投身社区工作及爱国教育，更曾获邀担任国安法论坛嘉宾。

曾是港姐大热人选 为「守护初心」退选

除了政治专业，庄雅婷更因容貌甜美被誉为「最美区议员」。去年她曾报名参加《香港小姐竞选2025》，并凭着高学历成为面试大热，不过亦引起部分市民异议。她最后宣布，考虑到社会讨论及区议会形象，决定退选，以专注履行区议员职务。她当时强调：「社会接受程度与设想有差距，应保护区议会形象，守护初心。」

庄雅婷在网络亦拥有高人气，其社交平台IG目前的追踪人数已达2.8万。她曾笑言目标是「超越叶太（叶刘淑仪）」，成为政界人气王。随着今次婚讯曝光，相信她的热度将会再创高点。