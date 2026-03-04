Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜李家超晤清华大学党委书记邱勇 与在京港生交流 勉努力学习多了解国家发展

政情
更新时间：21:00 2026-03-04 HKT
发布时间：21:00 2026-03-04 HKT

行政长官李家超今日（4日）继续北京访问行程，与当地高校领导会面，并与在京学习的香港青年交流。他今天下午到访清华大学，与清华大学党委书记邱勇会面，并出席香港北京高校校友联盟举行的在京港生座谈会。

欢迎清华加强与香港高校合作  把优势学科及课程带到北都大学城

李家超指20多年前曾在清华大学参与公务员研习班，很高兴今日能回到校园，还看到了他当年的研习班照片和学生证，很多回忆涌现，令他倍感温暖和振奋。他与邱勇书记会面时表示，清华大学是顶尖大学，欢迎清华加强与香港高校合作，把优势学科及课程带到北部都会区大学城，实现优势互补、协同发展。

到访清华大学期间，李家超与数十位在北京不同高校读书的香港青年会面，并为优秀在京港生获奖者颁发证书。

座谈会结束后，他与数位在京港生深入交流，了解他们在北京的学习、生活点滴和未来职业规划。他们各有所长，在科研、艺术、社会服务等方面皆有亮眼表现。有化学专业博士生就抑郁症发生和治疗已发表过多篇论文；亦有机械工程专业博士生深入研究植物细胞打印，科研项目获国家支持。这些学生科研成果丰硕、艺术作品出彩，才华横溢、年轻有为，而且热爱祖国、积极推动京港交流，亦深耕青年服务与文化传播，令他印象深刻和深感自豪。

李家超鼓励在京港生努力学习

李家超鼓励在京港生努力学习，多了解国家在经济、政治、文化及创科方面的最新发展，多结交来自五湖四海的同学，融入和感受内地生活，从中吸收内地发展经验，毕业后可将所学知识和见识带回香港，推动香港加快发展，亦欢迎学生留在内地寻找适合的发展机会、报效国家。他又告诉学生们，指他们的优势在于既有香港成长经历，亦了解国家最新发展，可成为促进两地文化交流、民心相通的桥梁角色，为香港以至国家发展多做贡献。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
8小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
6小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
6小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
10小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
2小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
6小时前
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
土瓜湾钉板工猝死 未言退休支撑家庭 妻哭崩：赚钱都系供仔女读书
突发
7小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
8小时前