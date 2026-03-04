两会2026｜港区人大酝酿提联名建议 马逢国：为对国家有重大贡献港人烈士追封荣耀

两会今明两日在北京召开，港区人大今早（4日）前来人民大会堂开大会预备会。港区全国人大代表团团长马逢国在大会堂外表示，今次会议有很多规划纲要需讨论，需讨论的包括《中华人民共和国生态环境法典（草案）》议案、《中华人民共和国民族团结进步促进法（草案）》议案等，预料会议时间稍长。

徐莉因身体原因未出席预备会议

被问及港区人大代表今年酝酿联名建议为何，马逢国表示正在准备，他和港区人大凌友诗正在准备有关香港为对国家有重大贡献烈士追封荣耀的议案，具体内容正在准备。至于36名港区人大代表，今日只有35位出席，马逢国表示，徐莉代表今日因身体原因未能出席。

陈振英冀出台其他金融相关政策

港区全国人大代表陈振英表示，今年最关注「十五五」规划，会否与大家预期有何不同，特别是创科相关范畴，有何新政策配套，又期望有其他金融相关的政策出台。另一港区人大陈仲尼关注，香港如何发挥国际金融中心的功能，助力国家「十五五」建设。

徐莉连续第二年缺席两会，现届全国人大当选至今，未试过齐人上京开会。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道