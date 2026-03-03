Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱李家超拜访民航局及国资委 感谢国资委鼓励国企参与北都「片区开发」

政情
更新时间：18:14 2026-03-03 HKT
发布时间：18:14 2026-03-03 HKT

两会2026︱特首李家超在社交平台表示，今天（3日）上午抵达北京，将于周四（5日）列席十四届全国人大四次会议开幕会，他感谢中央港澳办一局代表在机场迎接。他抵达后展开访问行程，先后拜访中国民用航空局（国家民航局）和国务院国有资产监督管理委员会（国资委）。

李家超：将积极主动对接国家「十五五」规划

李家超先与国家民航局局长宋志勇会面，就深化民用航空领域合作交流意见。李家超表示，香港是国际航空枢纽，连接全球超过200个航点，去年客运量达6,100万人次，货运量达507万公吨，香港国际机场自2010年以来14次获评为全球最繁忙货运机场。机场三跑道系统已经全面启用，而扩建后的二号客运大楼离境设施今年启用，为香港的航空发展注入新动力。

李家超说，特区政府会积极主动对接国家「十五五」规划，把握好新机遇，持续巩固全球货运第一和粤港澳大湾区（大湾区）中转枢纽的优势，加速扩展航空网络，以及推动香港发展成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心，进一步提升香港作为国际航空枢纽的竞争力。他期望特区政府与国家民航局深化合作，促进大湾区机场群优势互补，共同为国家建设民航强国贡献力量。

行政长官李家超（右四）今日（3月3日）在北京与国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓（左四）会面。政府新闻处图片
行政长官李家超（右四）今日（3月3日）在北京与国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓（左四）会面。政府新闻处图片

感谢国资委鼓励国企参与北都「片区开发」

李家超其后与国资委主任张玉卓会面，就加强合作交流意见。李家超说，特区政府积极推动香港成为国际黄金交易中心，欢迎国企来港参与黄金交易和相关产业链建设，同时善用香港作为筹融资、专业服务、风险管理及企业财资中心的平台优势，开拓及加强发展国际业务，助力国家金融高质量发展。

李家超表示，北部都会区是引领香港未来发展的新引擎，拥有巨大发展潜力和经济价值。他感谢国资委支持特区政府全速推动北都发展，鼓励国企参与北都「片区开发」，落户河套香港园区发展创新科技产业，携手发展新质生产力。他有信心更多国企在北都开拓机遇，用好香港在「一国两制」下内联外通的独特优势，以香港为跳板拓展海外市场，实现优势互补、互利共赢。

期待港区人代表和政协委员建言献策

李家超今早说，上周分别举行两场座谈会，与港区全国人大代表和港区全国政协委员会面交流。他指今年是「十五五」规划开局之年，期待各位代表和委员在全国两会期间，从不同领域和角度积极提出具建设性的建议和提案，为推动香港融入和服务国家发展大局建言献策，为国家及香港的高质量发展作出更大贡献。李家超明日（4日）继续北京访问行程。

 

