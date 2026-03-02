携爱犬参与「一日狗狗同行」乘重铁 谭镇国：宠主是留港消费重要组群
新界北立法会议员谭镇国昨日（1日）与区议员刘镇海，一同参与由香港爱护动物协会主办的「全城狗狗行善日 」，他亦带同家中小狗乘搭港铁。
轻铁去年开展「猫狗同行」计划，容许乘客在周末及公众假期携带猫狗乘搭。今次是港铁首次开放重铁网络让符合要求的中小型狗只乘搭，谭镇国相信今次安排是十分好的起步，希望日后会有更多机会开放，长远可以纳入「猫狗同行」计划，让宠主可以到更多不同地区游玩。
谭镇国认为宠主是留港消费的重要组群，会与团队继续争取更多动物友善措施，包括跨部门检视法例、拆墙松缚便利动物出行，建构人宠共融社区，相信亦对经济有帮助。
相关新闻：港铁首推「一日狗狗同行」汪星人可入重铁 狗主大赞体验良好：希望恒常化可省九成车费
