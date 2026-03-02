大棋盘︱「梁营」舆论阵地《港人讲地》传遣散 社长称内部架构重整

近年本港政经环境转变，加上「水源」捉襟见肘，不少具建制背景的智库已淡出公众视线，或索性结束营运，部分网络媒体亦不例外。有传与前特首梁振英（CY）关系密切、曾被视为「梁营」舆论阵地的网上媒体《港人讲地》，近日向员工发遣散通知。

2013年成立 刊登「梁营」论政文章

《港人讲地》是香港齐心基金会辖下《圈传媒》其中一个网媒，基金会于2012年7月成立，即梁振英上任特首之初，由多名「梁粉」如张震远、邓尔邦牵头，目标之一是发展新媒体舆论平台及善用社交媒体，为港发声。旗下最为人熟悉媒体便是2013年创立的《港人讲地》，经常报道CY出席活动，亦频频刊登「梁营」撰写的论政文章；CY任特首年代，更时有「独家」消息或照片。

不过随著梁振英于2017年卸任特首，他把工作重心放在全国政协副主席职务，近年更大搞民间外交，成立非政府慈善机构「共享基金会」，为「一带一路」国家提供医疗人道援助，例如老挝、柬埔寨等地人民，完成数万宗免费复明手术。

梁振英近年专注「共享基金会」

近年梁振英主力跑内地、推动「共享基金会」工作，后者明显获更多资源发展，去年更获特区政府以私人协约方式，批出半山医院道作为基金会的新全球总部。反观《港人讲地》人手持续减少，高峰有近40名员工，据闻目前只余10多人。

「齐心基金」董事会2024年9月换帅，由金城营造集团副主席王绍基接任，其父是已故的前全国政协委员王国强，与CY份属友好。他上任后主力推动青年宣传教育工作，据闻花了不少「弹药」，但成效不似预期。去年立法会换届选举，身兼中总常务会董的王绍基参选商界（第二）功能界别选举，最终以过百票之差不敌姚祖辉。

有员工收遣散通知 工作至4月底

多名知情人士透露，《港人讲地》已提前两个月通知员工将结业，预料营运至4月24日，有职员已开始寻找新工作，网站近日仍有限度更新。圈传媒总社长张瑞莲接受查询时表示，机构正进行内部架构重整，媒体版块逐步改革，配合未来发展需要，重整人手安排，有部分组别影响可能相对较大，所牵涉的人事变动，管理层会依法做好安排；有部分组别影响可能会相对较大。

总社长张瑞莲：媒体版块改革 相信品牌「一直存在」

至于《港人讲地》是否继续存在，张瑞莲说，《港人讲地》在多个社交平台粉丝量总共逾200万，相信继续得到观众支持，这些品牌、平台与内容都会一直存在下去。

有熟悉情况人士说，结束营运乃「自然发生的事」，因近年社会环境改变，发展需求已有不同；至于是资源问题抑或其他原因，该人称毋须猜测太多。

今年是国家「十五五规划」开局之年，本栏早前提及，梁振英1月曾应立法会议员邀请分享其看法，惟事前一日以身体不适为由取消，但「开班」一事已引起政界浮想联翩。有建制中人说，不论是智库或网媒营运，很视乎「金主」的兴趣及平台影响力，加上近年政治环境剧变，昔日「撘台」助选、引导舆论，或与反对派斗争的作用已大为减退，这也是建制阵营共同面对的问题。

聂风