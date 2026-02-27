选委界议员苏绍聪办茶聚 预计会做「Bill王」：出得嚟行预咗要还｜Kelly Online

新一届立法会上任两个月，选委界苏绍聪今日（27日）举行首个新春传媒茶聚，是众「新丁」之首。本身是律师的他，席间被问到会否做「Bill王」，即是多参与法案委员会的审议工作，他坦言已经预计会多参与这类工作，笑言：「出得嚟行，预咗要还」。

被问到是否适应议会工作时，苏绍聪即表示与传媒聊天时最开心，形容议会工作是全新领域，既要参加很多会议、见不同的人，仍处于适应期，并请助理及传媒多提点他，若有做不对的事要指出来。

今届议会甫上任即发生强制巴士乘客扣安全带风波，当时不少「新丁」私下议热，将来工作必须审慎，避免卷入旋涡，会更依赖具有法律背景的议员在法案委员会审议。

被问到是否预了要做「Bill王」，他指已有心理准备要加入多个法案委员会，又称自己做惯这些工作，如果要他做一些不熟悉的范畴可能更难。再被追问会否担心有「陷阱」，他笑言：「出得嚟行，预咗要还」，更说若尽力去检视及审议后，仍有错漏都没有办法，只有尽力而为。

展望未来四年任期，他期望推动线上法律服务普及化，让市民可以以低廉价钱在线上取得法律意见，甚至针对感情纠纷进行线上调解等；推动大湾区讼裁员、调解员规则划一；以及推动国安教育，指现时国安问题涉及科技、卫生、食品等不同层面。

