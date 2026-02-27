立法会新春午宴 特首率官员出席 李慧琼：立会「瞓身」工作 深入社区调研

立法会今日（27日）举行新春午宴，宴请行政长官李家超、行政会议成员、政府高级官员和立法会议员聚首一堂，共贺新岁。立法会主席李慧琼表示，今次出席人数突破200人，创历史新高。对于港澳办主任夏宝龙早前提出的「立法会没有名誉议员，只有责任议员」的期许，她强调立法会是社情民意的汇集地，「我们会瞓身议会工作，多深入社区和业界调研问题。」她又提及，目前已有超过三分之二议员开设或计划开设地区办事处。

行政长官李家超逗留逾1小时后，在李慧琼陪同下离开立法会。另外，立法会议员陈绍雄在澳洲急病入院，其病情需时治疗及恢复，其家人已代向立法会主席李慧琼请假并获批准，李慧琼向传媒表示，稍后时间会作回应。

李慧琼：多个政策范畴迅速展开部署

李慧琼表示，李家超在立法会换届后提出多项「破天荒」举措，包括为议员监誓后首次向全体议员表达祝福，及亲身出席今届立法会首次会议并发言，对于当局实际行动推动行政立法良性互动，表示衷心感谢。

她又指，立法会在多个政策范畴已迅速展开部署，包括成立小组委员会跟进北部都会区发展，并将组织实地考察，以加快推动创科产业发展。此外，立法会亦就大埔火灾后支援工作召开特别会议，协助完善重建方案，体现立法机关对民生事务的关注。

李慧琼深信全体立法会议员都是有心、有力、有承担

李慧琼表示，马象征速度、活力、勇于担当和赤胆忠诚，深信全体立法会议员都是有心、有力、有承担，与行政长官及各位官员、各位嘉宾一起跃马扬鞭、一马当先，服务市民，贡献国家。立法会将定期举行学习会，掌握中央的指导思想和重大发展策略，同时加强自我学习、自我提升，务求令议政更高质、高效。

多名政府高级官员出席午宴，包括政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、律政司司长林定国、政务司副司长卓永兴、财政司副司长黄伟纶、律政司副司长张国钧、房屋局局长何永贤、民政及青年事务局局长麦美娟及文化体育及旅游局局长罗淑佩等。

菜单以「马」年为主题 共设有九道精致菜式

菜单别以「马」年为主题，共设9道菜式，每道菜名皆蕴含祝福之意，寓意来年顺景，包括「金马献瑞福满堂」为叉烧、香脆素鹅及上海烤麸、「凤舞花开喜迎马」为碧绿彩凤花枝片。另有清蒸龙趸、荷叶饭等美食。此外，宴席还备有寓意甜蜜的甜品「莲子百合红豆沙汤圆」 。

行会成员汤家骅未有出席午宴，他向《星岛头条》表示，因有突发事情故无法出席。

记者：黄子龙

摄影：卢江球