财政预算案2026｜拨1500亿外汇基金发展北都 许正宇：无损金融稳定

新一份《财政预算案》提出，从外汇基金转拨1,500亿元，用于支持北都及其他基建项目。财经事务及库务局局长许正宇今早（27日）在电台节目表示，转拨基金用于工务工程，旨在推动经济多元化，巩固产业基础，并促进产业落地，对香港长远发展重要。他强调，北都的发展重点在于多元资本投入，期望发展商能与产业公司、科技公司及政府三方合作，共同推动产业发展。

许正宇冀注入资金刺激市场 吸多元资本发展北都

许正宇期望政府投入更多资金后，能够刺激市场，吸引更多不同类型资本参与北都发展，从而更好地结合「有为政府」和「高效市场」，并相信这项安排有助香港经济多元化发展，让产业基础变得更为巩固，而非仅聚焦于服务业。

北都投资回报视乎企业溢外效益等

对于北都的投资回报，许正宇指出，这取决于引入的企业类型、企业盈利能力以及其为香港带来的溢外效益。他坦言，目前香港经济九成为服务业，因此政府较重视产业发展，并将聚焦香港优势领域，如教育、生物医学及人工智能等，利用「一国两制」优势及投资者意愿。

许正宇亦指，政府与评级机构等沟通后，认为转拨资金会令外汇基金的盈利减少，但由于基金本身有正增长，有关安排不会损害本港抵御风险的能力，亦不影响金融稳定，并强调此举措非常态化安排。

上调子女及供养父母免税额属长远安排

针对政府财政「发债当作收入」的说法，许正宇解释，政府财政帐目采用现金记帐方式，安排高度透明。根据中期预测，2030至2031年度政府债务与本地生产总值的比率为19.9%，显示债券发行规模处于可控水平。

此外，许正宇提到，上调子女及供养父母免税额是一项长远安排，而开征新税种则需审慎考虑，必须评估其可行性及对社会的影响。

