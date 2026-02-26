最年长立法会议员陈绍雄澳洲急病入院未能返港 议办：已向立法会主席告假

财政司司长陈茂波周三（25日）在立法会宣读新一份《财政预算案》，90名议员之中，仅选委界立法会议员陈绍雄缺席。消息指，陈绍雄在澳洲急病入院，其病情需时治疗及恢复，估计至少四星期后才有机会回港，其家人已代向立法会主席李慧琼请假并获批准。《星岛头条》记者今日（26日）曾尝试致电陈绍雄了解情况，但电话未获接通，而WhatsApp讯息显示已读（蓝剔），惟同样未有回复。

议办: 陈绍雄在外地因身体不适入院 暂未能返港

陈绍雄议员办事处则表示，陈绍雄在外地因身体不适入院，暂时未能返港，他已向立法会主席告假并获信纳，详情待他康复再向大家报告，又多谢大家关心。立法会主席李慧琼向《星岛》表示，已批准陈绍雄的告假申请。

去年立法会换届选举，多名年届七旬的立法会议员退下火线后，现年68岁的陈绍雄是立法会最年长的议员，他身兼中电高级顾问，亦是立法会「C15+」联盟的召集人，立法会工务小组委员会主席。