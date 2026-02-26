律政司出海专业服务专家委员会召开首次会议 张国钧 : 做好内地企业与香港专业服务对接

律政司副司长张国钧今日（26日）召开出海专业服务专家委员会首次会议，就推广香港法律及其他专业服务支援中国内地企业出海的工作，听取专家委员的意见。他表示，「十五五」规划建议明确支持香港更好融入和服务国家发展大局，而提升优势产业是新一份《财政预算案》其中一项措施，当中就加强专业协作方面提到，由律政司推动、商经局支持的「香港专业服务出海平台」协调跨专业服务团队支持内地企业以香港作为首选平台出海。委员会在预算案公布翌日召开首次会议正当其时。

委员会聚焦两大范畴工作深入讨论

他指，委员会成员包括来自中国内地和香港的法律、金融和会计界别专家，以及优秀的商界和企业代表，期望他们能为「出海平台」的工作出谋献策。

张国钧在会议发表开场发言。政府新闻处

张国钧（右八）召开出海专业服务专家委员会首次会议。政府新闻处

会上，委员会聚焦两大范畴工作并深入讨论，包括如何加强整合香港专业服务的资讯，便利内地企业与香港专业服务精准对接，例如：发布支援内地企业出海成功案例，以及编制协助出海企业的专业服务提供者的资讯，方便企业查询和配对；以及如何加强业界了解内地企业出海对香港专业服务的具体需求，协调香港专业服务为企业提供高效支援，例如：透过与内地相关部委、海内外工商贸易组织和企业代表等对接，加强了解不同地区、不同行业企业对专业服务的不同需求；并为香港专业服务业界与有出海潜力或需求的企业提供交流对接平台。

张国钧说，做好内地企业与香港专业服务的对接是「出海平台」和商经局的内地企业出海专班的共同目标。两者相互紧扣，互联互通。「出海平台」是汇聚香港跨专业服务出海主力军的枢纽，负责推广和支援专业服务界别，确保香港的专业优势能精准对接内地企业需要；而出海专班则是内地企业利用香港作为出海门户的关键节点，会直接面向内地企业。

他感谢各位专家委员在会上积极参与和提供各种宝贵意见，并鼓励他们继续建言献策，进一步提升香港专业服务品牌，实现「成功出海，首选香港」的目标。