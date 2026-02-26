财政预算案2026｜孙东回应新加坡AI高额税务扣减：香港推动AI是「少花钱多办事」

就新加坡将就人工智能（AI）应用开支提供高达400%税务扣减，创新科技及工业局局长孙东今日( 26日 )表示，香港不会与其他经济体比较投放资金数额，「我们不会跟其他经济体去比较，你花多少钱，我花多少钱，我们最终看成果。」他重申香港推动AI发展秉持「少花钱多办事」务实原则，又指「过去几年你申请多了钱，社会上也未必接受得了。」他强调，香港目标不仅是满足本地或大湾区发展，更立志成为整个区域的人工智能算力枢纽，并将AI发展为香港关键产业，相信未来将陆续看到成果。

孙东：香港推动AI是「少花钱多办事」

新加坡政府早前宣布，将在2027及2028课税年度，就合资格人工智能应用开支提供高达400%税务扣减，上限为5万新加坡元（约29万港元）；同时，新加坡政府将在未来5年投入超过10亿新加坡元（约61.27亿港元）资助公共AI研究。被问及会否担心香港因此落后，以及会否仿傚引入同等或更高优惠。孙东回应表示，香港在推动人工智能发展上，秉持「少花钱多办事」务实原则，过去数年已取得显著成果。

称香港幸运地受惠于国家AI及机械人快速发展

他列举香港近年在AI领域的成果。产业集聚方面，本港两大创科园区已汇聚超过1,000家AI相关企业。人才培育方面，香港有5所大学在人工智能及数据科学领域位列全球前50名，其中3所更是跻身全球前20。至于初创生态方面，截至去年底，香港初创企业数量超过5,220家，当中相当部分与AI相关。

不过，孙东也坦言，在企业发展、产品应用及创造应用场景，香港与内地仍存在差距。他希望下一阶段全社会能更重视，催生更多高科技企业。他特别提到，香港幸运地作为国家的一部分，能受惠于国家在人工智能及机械人领域快速发展，形容「没有任何一个经济体，能像香港这么幸运」。

记者：黄子龙

摄影：刘骏轩