预算案2026｜长者医疗券逾10年无加码 议员批严重滞后：医管局高层不断加薪 陈茂波称资源有限

新一份《财政预算案》出炉，财政司司长陈茂波今早（26日）到立法会财委会简报政策及回应议员提问。有议员关注长者医疗券多年维持于2000元水平，金额严重滞后；陈茂波回应指，资源须保持平衡，指今年领取综援、高龄津贴（生果金）等人士提供额外一个月津贴，所动用的资源远超过单纯增加医疗券金额。

陈凯欣：2000元长者医疗券十年无调整

选委界议员陈凯欣表示，预算案令小市民及中产阶层在医疗方面感到失望，指长者医疗券金额自2014年起一直维持在2000元，十年未有增加，但公共医疗收费却不断加价，「唔加1000元，都加500元，令长者可以有多些支援。」

她又质疑，医管局2026/27开支预算高达1031亿元，但翻查医管局年报，员工成本占658亿元，「最高层5位人员的年薪，高过晒你哋在坐每一位（官员），其中一位总监加薪15%，年薪636万元」，认为政府应要求把专项拨款放在前线医疗服务，畀市民感觉唔系肥上瘦下，把钱用在市民身上。」

▼▼财政预算案2026派糖重点懒人包▼▼

陈茂波回应时强调，政府在公共医疗方面的补贴已超过九成。他指出，今年预算案中为领取综援、高龄津贴（生果金）等人士提供额外一个月的一次性津贴，所动用的资源远超过单纯增加医疗券金额。他解释，在资源有限下，需作出多重考虑及平衡，以令更多市民受惠。他又指，相较于调整单一项目，向基层市民及长者「出双粮」、增加免税额等覆盖面更广，是更能令市民受惠的选择。

陈勇关注如何强化本港电力能源 陈茂波：善用市场资源

民建联陈勇指出，稳定的电力与强大算力是社会关注重点，政府在投放大量资源于创科发展时，亦应巩固及强化本港的电力能源基础。他建议为本港可再生能源相关基建打好基础，并投放更多投资。

陈茂波表示，香港发电能源相当部分依赖进口，而国家在风力发电、光伏能源等方面领先全球，因此本港的用电安排，应朝向更大程度利用大湾区的绿色能源。

相关新闻：

财政预算案2026︱议员关注「一换一」优惠取消 陈茂波：财政收入并非重点考虑

对于北部都会区等大型项目所需的庞大资金，陈茂波强调，除政府投入外，更重要是运用市场资源及力量。他提出，政府可透过与地产或龙头企业等拥有庞大土地或资金的持份者合作，以共同投资等公私营协作模式，推动发展项目。他认为，这是推动香港未来发展最有效的方法之一。

陈沛良质疑资悭钱未到数 黎志华：非所有经常开支都削减

保险界陈沛良询问，2025至26年度透过「资源效率优化计划」将节省约117亿元的经常开支，而本年度再节省78亿，预计节省195亿经常开支。然而，若按经常性开支5,997亿的2%计算，节省金额应约为120亿，与195亿的目标相差约70多亿，询问这笔差额将如何实现。

财经事务及库务局常任秘书长（库务）黎志华表示，并非所有政府经常开支都会被削减。其中超过千亿元的开支，如社会福利（长者生活津贴、综援）和法定支出（如公务员退休金），不受削减影响。他指出，真正受削减计划影响的开支基础约为4,000多亿元，按此基础计算，每年削减2%约等于80亿元。但保证节流目标「一定做得到」，因政府在向各部门分配资源前，已预先扣除了2%的金额。事实上，在2024至25年度，各部门在被削减预算后，还额外节省了超过130亿元。

记者：李健威

摄影：刘骏轩