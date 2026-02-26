预算案2026︱管浩鸣质疑再削社福机构开支 回应「一换一」取消 陈茂波：财政收入非重点考虑

《财政预算案2026》昨日出炉，财政司司长陈茂波今早（26日）到立法会财委会简报政策及回应议员提问。有议员关注电动私家车「一换一」取消后，政府有否预计可多收多少税款。陈茂波指有关政策，财政收入方面的考虑不是重点。

一换一取消致市民「赶住买」 料政策终止初期销量会下调

专业动力方国珊欢迎新一份预算案，但指很多市民希望政府可恢复2500元学生津贴，以及取消电动私家车「一换一」计划，当局有否评估计划结束后对换电动车意欲的影响。新民党何敬康同样指取消「一换一」计划，引起坊间颇大的反应，政府会否定期检视政策的影响，且预期取消计划后，会收到多少的税项。

陈茂波表示，现届政府希望支援措施较为精准一些、具针对性，而2500元学生津贴是没有任何资产审查，由于不是很精准而取消，同时支援措施上，去年花78亿元，今年加大了一倍、达156亿元，又加大了各方面的免税额，一年少收约50亿元，形容本港财政刚刚恢复盈余，考虑到特区政府的财政状况，现在的做法是尽量求取一个平衡。

至于「一换一」计划，他重申这个措施已推行数年，现考虑到电动车技术已发展得相当先进，车款又多了很多、性能很好，在市场上的价钱亦一直回落，已具备市场竞争力，故要一个政策去支持，未必是最需要。对于会收回多少税款，他指财政收入不是当局考虑的重点，又称由于很多人会趁政策终止前夕「赶住买」，相信短期内销量或会有下调，当局未来会投放资源加多些充电设施。

管浩鸣批一刀切削社福机构开支

身兼社联主席的选委界议员管浩鸣批评政府一刀切每年削减开支2%，包括社福机构，「无理由受助者（支援）你唔减，我帮受助者你又减，百思不得其解」；又反问若动用社福机构储备，「系咪政府包底呢？」

陈茂波回应指，社工关爱社会、支援弱势的作用十分重要，但考虑公共财政，削减开支亦一视同仁。他说如有个别情况或特殊需要，劳福局会「睇一睇有无空间，作出针对性帮助，稍后可进一步讨论和研究。」

范骏华关注大学城建设 陈茂波：任何建设方案也乐意讨论

民建联林琳关注2万元的新生婴儿奖励金，将于10月底届满，当局会考虑那些因素决定是否延长计划。陈茂波重申已提升子女免税额，当局会评估奖励金的成效。

选委界范骏华支持政府预留100亿元，以贷款方式支持大学在北都大学城兴建校舍，关注当局在贷款之外，有否考虑可以用更多元化的方式去加快大学城的兴建，例如协助大学发行一些高校债券，为院校加快融资，同时促进债券市场的多元化。

陈茂波解释政府预留资金，是让院校要在北都建校舍，除了自己集资外，可向政府借一些钱，以加快推进项目，而支持学校以不同方式集资，可以是多方面、多形式，会留空间让院校思考，若有任何方案，当局乐意去讨论。

