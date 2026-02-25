财政预算案2026｜谭镇国赞预算案务实稳健 范骏华建议研究跨境口岸征费

财政司司长陈茂波发表新一份《财政预算案》。新界北立法会议员谭镇国形容预算案「务实稳健」，肯定预算案中的多项纾困措施，但促请政府恢复学生津贴及打击黑工；选委界立法会议员范骏华则认同预算案聚焦创新科技，巩固金融支柱及优势产业，确切做到对接国家规划，并建议就跨境口岸设施征费作研究。

谭镇国促恢复学生津贴 适时重推「公屋租置计划」

谭镇国形容预算案「务实稳健」，推出的一系列支援市民措施，涵盖各阶层，包括推出宽减差饷、薪俸税及向合资格人士发放「双粮」等措施，相信能纾缓各阶层的财政负担。他亦感谢预算案接纳新社联建议，涵盖对妇女及在职家庭的支援。

不过，谭镇国同时促请政府处理数项社会关注的议题。在保障本地就业方面，他指出黑工问题影响本地工人，建议政府加强跨部门突击检查，并建立黑名单及多渠道投诉机制。另外，他认为随著财政状况改善，政府有空间恢复2025/26学年取消的2,500元的学生津贴，以纾缓夹心家庭的压力。置业方面，他建议政府在公屋落成量增加的同时，适时重推「公屋租置计划」，以满足公屋居民的置业需求。

为北部都会区注入300亿元 体现政府提速决心

谭镇国指出，预算案为北部都会区注入合共300亿元，用以发展河套香港园区、新田科技城及洪水桥三个园区，为创科产业提供了重要的财政基础，体现政府以实质资源提速新界北发展的决心。

他补充，除了资金支持，完善的政策配套是吸引企业落户北都的关键。谭镇国期望政府能推出更多创新措施，例如与大湾区城市合作推出「联合政策包」，或为龙头企业度身订造落户方案，当中涵盖税务优惠、简化审批、人才配套及跨境数据流动等，以加大力度招商引资。

乐见大学城加快上马 关注用地细节

对于预算案提出短期内推出三幅位于洪水桥／厦村新发展区的土地，并预留100亿元作贷款支援，谭镇国表示乐见北都大学城加快上马。就传媒消息指北都大学城用地面积将有所增加，他欢迎政府扩大大学城用地，但同时关注洪水桥用地将分为三幅推出的做法，会否引致地块细碎及地点切割等问题，期望政府能进一步交代土地的具体位置及面积等细节。

欢迎设城乡共融基金 促「拆墙松绑」

谭镇国欢迎预算案提出拨款二亿元，推出「北都城乡共融基金」先导计划，并认为此举可提供诱因。他强调，长远需有政策配合，为乡郊场地「拆墙松绑」，并建议设立专责小组，协助申请人处理牌照及场地审批，让城乡共享发展成果。

他续指，北都重点发展生命健康科技，结合牛潭尾兴建第三所医学院校舍及综合医教研医院，长远将完善区内的医疗科研生态，并为「新界北联网」奠定基础。

范骏华：支持创科发展 倡研究口岸征费

就创新科技及AI发展方面，范骏华认同政府对河套及新田科技城各注资100亿，但希望当局制订绩效指标（KPI），并交待成果。他亦支持预留20亿元推动中小学数字教育，包括为教师提供AI培训，拨款5千万提升学生、青年及公众对AI的认知和运用技能，亦有助市民正确使用AI。

至于产业发展，范骏华认同发展香港成为飞机部件处理及交易中心，但认为应引入更多以国家为本的企业，以对准国产飞机「出海」趋势，强化产业链自主可控能力。另外，就北都大学城建设而言，他支持政府为此预留100亿元贷款，并建议协助大学发行高校债券等多元融资方法，以加快兴建进度。

此外，范骏华亦提出两项建议希望政府研究。首先是研究跨境口岸设施征收费用。他认为各个口岸其实每年有逾一亿的人次离境，可稳定政府财政收入；但认为可豁免跨境学童及留港过夜旅客相关费用；第二可研究优化供养父母免税额，期望增加现时供养父母只有一个名额申索免税额的规定，同时也可扩同住额外免税额的范围至同一屋苑或同一小区，以推动子女就近照顾父母。

相关新闻：



财政预算案2026一文睇清︱子女免税额加至$14万 $5000万推全民AI培训 即睇重点政策！

财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！

财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推

财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮