财政预算案2026｜ 林定国：律政司全力配合落实内容 助内地企业出海

政情
更新时间：15:43 2026-02-25 HKT
发布时间：15:43 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波发表 2026/27《财政预算案》，律政司司长林定国表示，律政司将全力配合，并推动多项重点项目，包括筹建国际法律事务大楼、强化调解制度及支持内地企业出海，以巩固香港的国际法律中心地位。

建国际法律枢纽 吸引海外机构

林定国今日(25日)在社交平台表示，将配合预算案内容，主动对接国家「十五五」规划，善用「一国两制」的独特优势。透过完善以普通法制度为基础的「国际化、高水平、信誉好」的法律服务和相关配套，为国家发展提供所需法治保障，并在国家涉外法治体系和能力建设种发挥更积极的作用。

财政预算案有关律政司重点项目。林定国FB图片
财政预算案有关律政司重点项目。林定国FB图片
财政预算案有关律政司重点项目。林定国FB图片
财政预算案有关律政司重点项目。林定国FB图片

另外，律政司工作还包括在港成立国际调解院，并筹备兴建香港国际法律事务大楼，打造国际法律枢纽的新地标，相关前期工程将于年内开展。律政司亦会继续吸引国际法律及争议解决服务机构来港，其中，国际统一私法协会（UNIDROIT）今年将在港设立亚太地区联络办公室。

强化调解制度 培育人才助企业出海

争议解决方面，政府将强化本地调解专业的认证和纪律制度，并于年内推进立法工作。同时，当局已推出「体育争议解决先导计划」，推动发展香港成为国际体育争议解决中心。

为培育法律人才，香港国际法律人才培训学院将继续与内地、「一带一路」及其他地区的法律界分享经验。此外，律政司去年底启动的「香港专业服务出海平台」，将组织跨专业团队，支持内地企业利用香港平台「出海」。
 

