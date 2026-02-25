Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026 ｜陈茂波戴紫呔宣读预算案 官员、议员齐齐穿紫色上阵  

更新时间：11:43 2026-02-25
发布时间：11:43 2026-02-25

新一份《财政预算案》今日（25日）出炉，今年的封面颜色是紫色，寓意瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强，财政司司长陈茂波专程佩戴紫色呔出席立法会会议。

官员方面，其中文化、体育及旅游局局长罗淑佩穿上紫色中式上衣，上面更有花朵的刺绣；民政及青年事务局局长麦美娟、教育局局长蔡若莲同样身穿紫色上衣；房屋局局长何永贤、运输及物流局局长陈美宝则是浅紫色外套。

议员同样一片紫气，选委界简慧敏、梁美芬、民建联葛珮帆、郭芙蓉，都身穿紫色外套。西九新动力梁文广一件紫色背心属男议员中最为抢眼，经民联黄永威紫色呔及袋巾同样吸睛。

记者：郭咏欣
摄影：苏正谦

