财政预算案︱消息：预留款项为公务员加薪 恢复薪酬趋势调查 调薪与否按机制决定

新一份《财政预算案》快出炉，政府财政大幅改善下，公务员今年能否获加薪，成为其中一个关注点。去年政府财赤严重，《预算案》罕有地公布行政、立法、司法机关一致冻薪，当局更叫停一年一度的薪酬趋势调查，但预料今年《预算案》不会再提前宣布，而是按既定机制，由薪酬趋势调查委员会进行年度的薪酬调查，再交由行会拍板。据悉《预算案》已预留为公务员加薪款项作准备，但最终是否加薪，须按机制决定。

公务员调整薪酬考虑六大因素

按现时机制，公务员年度薪酬调整考虑六大因素，包括薪酬趋势净指标、香港经济状况、生活费用变动、政府财政状况、职方对薪酬调整的要求，以及公务员士气，方案须经行政长官会同行政会议审议，一般在5月至6月才出炉。连同本财政年度，自2020年新冠疫情爆发以来，6个财政年度中已有3个年度冻薪。

林振升盼公务员加薪至少3%

劳联立法会议员林振升认为，公务员薪酬调整应跟随既定机制，按薪酬趋势调查结果及六大因素作通盘考虑。他预料按机制评估的各项因素均向好，公务员今年获加薪的机会乐观，按往年经验，期望加幅至少有3%。

林振升指，公务员薪酬调整有既定机制，即使去年财赤严重，亦应按机制决定是否冻薪，而非在《预算案》直接宣布。对于今年情况，林振升分析，薪酬趋势调查结果很大机会是正数，因经济及政府财政状况今年均有改善；加上去年已冻薪，若今年再冻将影响公务员士气。

他又指，公务员薪酬调整对市面亦有影响，因大学等公营机构或政府拨款机构，以及部分私人企业，都会参考公务员的加薪幅度；去年公务员冻薪，可能令部分有盈余的私企亦跟随冻薪，若公务员今年获加薪，有望带动更多打工仔「有人工加」。

公务员加薪应与个别争议事件分开看待

被问及饮用水风波、宏福苑火灾等涉及公务员的争议事件，会否影响公众对公务员加薪的观感。林振升认为，加薪是对整体公务员团队的考虑，与个别部门或事件未必构上关系。他指公务员工作繁多，例如处理火灾善后工作及未来北都的公共服务等，工作量有增无减。他重申，个别事件的责任问题，会有专责小组调查，并透过既有的纪律程序或部门首长责任制处理，与整体公务员的薪酬调整应分开看待。

相关新闻：

财政预算案．前瞻︱公务员可「重获」加薪？薪酬调查照做 「跳point」安排将检讨

财政预算案2026｜综合帐目较预期快恢复平衡 陈茂波谈公务员加薪：影响阔须谨慎

财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水