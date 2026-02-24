Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中华总商会举办春节酒会 李家超冀新一年如骏马般灵动矫捷、百业兴旺

政情
更新时间：16:47 2026-02-24 HKT
发布时间：16:47 2026-02-24 HKT

香港中华总商会今日（24日）举办春节酒会，行政长官李家超、全国政协副主席梁振英、中联办副主任张勇等人出席。李家超表示，今日是农历大年初八，祝愿大家马年马到功成，万事如意，寄语新一年如骏马般灵动矫捷，勇往直前，百业兴旺。

李家超：新一年香港会腾跃四海

李家超表示，回顾过去一年，香港经济表现稳健，GDP按年增长达到3.5%，本地零售市场亦见起色，零售业总销货额回复增长。他指本港是国际金融及航运中心，在多项国际表现一马当先，并再次获评为全球最自由经济体。另外，去年本地公司注册数字录得显著增长，而驻港海外公司总数亦达到11,000多间，数字均表现强劲，如同股市兴旺，为新一年带来好兆头。

展望新一年，他指政府会积极制定并配合国家「十五五」规划，带领社会各界对接国家发展战略，并更主动地发挥香港国际影响力，强调新一年香港会腾跃四海，积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色。

蔡冠深：中总继续扮演好工商界与政府沟通桥梁

中总主席蔡冠深表示，新一年中总将继续推动会员配合特区政府依法有效施政，扮演好工商界与政府沟通桥梁；更会强化联络内地工作、开拓商机，深入了解国家最新政策。他提到，中总团队即将前往北京参与两会会议，团队最关注的议题是国家「十五五」规划，对国家发展至关重要，许多身为全国政协委员或人大代表的成员亦将提交相关提案。此外，随着财政预算案即将公布，中总期望预算案能顺应经济变化，进一步促进香港的繁荣发展。

蔡冠深表示，北部都会区建设备受关注。他坦言，香港单靠自身发展创科中心存局限，关键在于如何融入大湾区，特别是与紧邻的深圳实现无缝对接和协同发展。为此，他期望特区政府能革新传统卖地模式，借鉴内地开发经验，为特定企业提供特别优惠政策，以吸引目标企业落户，达到「抢人才、抢企业」目的。

政府推北都城乡共融基金  蔡冠深指值得肯定的好事

新一份《财政预算案》明日出炉，《星岛》获悉，政府计划拨款1至2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游。蔡冠深表示支持。他认为有关城市经济发展的文化活动，例如近期举办的烟花汇演，在春节期间成功吸引大量外国游客，成效显著，特区政府若有基金支持相关文化发展项目，称「这是值得肯定的好事。」

前特首曾荫权、林郑月娥亦有到场。
前特首曾荫权、林郑月娥亦有到场。

新市场来自中东、东盟、南美等新兴市场

巴拿马政府昨（23日）强行接管两个港口并撤销经营权，蔡冠深认为有关做法不恰当，他提及中美关系作为全球最重要的双边关系，鉴于现届美国政府施政存在高度不确定性，难以作出稳定性预测，形容「是好，是不好。」因此只能密切观察实际形势发展。作为企业家应积极开拓新兴市场机遇，他提到过去一年中美贸易额虽然录得近半的显著跌幅，但国家整体对外贸易总额并未因此萎缩，新增的贸易动力源自包括中东、东盟、南美等新兴市场，因此香港同样需要探索新的市场方向。

姚祖辉：现阶段重点应巩固好现有的「三大中心」

姚祖辉认为香港市民大众，不论任何年龄，都应该熟读国家「十五五」规划。他提到，以往经常讨论的「四大中心」、「八大中心」，现阶段重点应是巩固好现有的「三大中心」，其中，香港最为成功的国际金融中心地位需要进一步巩固。除了股票市场，还可以在人民币国际化、发展黄金大宗交易市场、债券及期货等多个范畴做强做大，将金融市场整套体系做得更完善。

另外，前特首曾荫权、林郑月娥亦有到场。

记者、摄影：黄子龙

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
22小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
6小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
11小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
22小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
8小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
8小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」
社会
6小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
3小时前