中华总商会举办春节酒会 李家超冀新一年如骏马般灵动矫捷、百业兴旺

香港中华总商会今日（24日）举办春节酒会，行政长官李家超、全国政协副主席梁振英、中联办副主任张勇等人出席。李家超表示，今日是农历大年初八，祝愿大家马年马到功成，万事如意，寄语新一年如骏马般灵动矫捷，勇往直前，百业兴旺。

李家超：新一年香港会腾跃四海

李家超表示，回顾过去一年，香港经济表现稳健，GDP按年增长达到3.5%，本地零售市场亦见起色，零售业总销货额回复增长。他指本港是国际金融及航运中心，在多项国际表现一马当先，并再次获评为全球最自由经济体。另外，去年本地公司注册数字录得显著增长，而驻港海外公司总数亦达到11,000多间，数字均表现强劲，如同股市兴旺，为新一年带来好兆头。

展望新一年，他指政府会积极制定并配合国家「十五五」规划，带领社会各界对接国家发展战略，并更主动地发挥香港国际影响力，强调新一年香港会腾跃四海，积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色。

蔡冠深：中总继续扮演好工商界与政府沟通桥梁

中总主席蔡冠深表示，新一年中总将继续推动会员配合特区政府依法有效施政，扮演好工商界与政府沟通桥梁；更会强化联络内地工作、开拓商机，深入了解国家最新政策。他提到，中总团队即将前往北京参与两会会议，团队最关注的议题是国家「十五五」规划，对国家发展至关重要，许多身为全国政协委员或人大代表的成员亦将提交相关提案。此外，随着财政预算案即将公布，中总期望预算案能顺应经济变化，进一步促进香港的繁荣发展。

蔡冠深表示，北部都会区建设备受关注。他坦言，香港单靠自身发展创科中心存局限，关键在于如何融入大湾区，特别是与紧邻的深圳实现无缝对接和协同发展。为此，他期望特区政府能革新传统卖地模式，借鉴内地开发经验，为特定企业提供特别优惠政策，以吸引目标企业落户，达到「抢人才、抢企业」目的。

政府推北都城乡共融基金 蔡冠深指值得肯定的好事

新一份《财政预算案》明日出炉，《星岛》获悉，政府计划拨款1至2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游。蔡冠深表示支持。他认为有关城市经济发展的文化活动，例如近期举办的烟花汇演，在春节期间成功吸引大量外国游客，成效显著，特区政府若有基金支持相关文化发展项目，称「这是值得肯定的好事。」

前特首曾荫权、林郑月娥亦有到场。

新市场来自中东、东盟、南美等新兴市场

巴拿马政府昨（23日）强行接管两个港口并撤销经营权，蔡冠深认为有关做法不恰当，他提及中美关系作为全球最重要的双边关系，鉴于现届美国政府施政存在高度不确定性，难以作出稳定性预测，形容「是好，是不好。」因此只能密切观察实际形势发展。作为企业家应积极开拓新兴市场机遇，他提到过去一年中美贸易额虽然录得近半的显著跌幅，但国家整体对外贸易总额并未因此萎缩，新增的贸易动力源自包括中东、东盟、南美等新兴市场，因此香港同样需要探索新的市场方向。

姚祖辉：现阶段重点应巩固好现有的「三大中心」

姚祖辉认为香港市民大众，不论任何年龄，都应该熟读国家「十五五」规划。他提到，以往经常讨论的「四大中心」、「八大中心」，现阶段重点应是巩固好现有的「三大中心」，其中，香港最为成功的国际金融中心地位需要进一步巩固。除了股票市场，还可以在人民币国际化、发展黄金大宗交易市场、债券及期货等多个范畴做强做大，将金融市场整套体系做得更完善。

记者、摄影：黄子龙