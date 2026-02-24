锐眼计划︱邓炳强：40亿预算已「超压缩」 镜头成本仅占1% 逾半开支用于网络基础设施

「锐眼计划」首阶段于2025年底完成，保安局局长邓炳强今日（24日）在立法会保安事务委员会会议上表示，将推展第二及第三阶段「锐眼计划」，预计2028年全港将有约6万支闭路电视，项目涉约40亿元非经常性开支，他强调预算已「超压缩」。

仅1%预算用于采购镜头

政府计划在第二阶段每年增加超过2万支镜头，目标在2028年达成6万支的总数，以运用即时数据加强侦测突发事件及加快破案。其后，第三阶段将于2028至2031年展开，为新发展社区额外增加约6,500支镜头。邓炳强指，继续推行计划的具体理由，包括扩大闭路电视覆盖范围协助执法、整合第三方的闭路电视资源和加强运用人工智能。警务处会以直接采购的方式，提高项目安全性及可靠度，包括保障供应链稳定性、增强保障系统长期安全及可用性，确保不会留有「后门」。

针对外界质疑项目成本高昂，邓炳强澄清，40亿预算中，用于采购镜头的费用仅占约1%，即5,200万元，平均每支镜头约1,000元，并非部分市民所想「40亿去新加5万几个镜头，咪每个镜头差唔多7万蚊？」的情况。他强调，大部分开支（超过一半）将用于网络基础设施，包括铺设光纤、建设影像管理及接入系统，以及建构人工智能影像分析工具。他形容预算经过严格审视，甚至有同事认为标准「刻薄」，并表示公帑「悭得就悭」，但该花的亦必须花。

设多重措施保障私隐 影像31日后自动销毁

选委界吴杰庄担心记忆体等科技产品价格上涨可能导致预算超支，邓炳强回应称，预算中已预留约3亿元用于储存设备，并设有5%的应急费用作为缓冲，以务实应对市场价格波动。

至于9,100万的安全及私隐风险评估，邓炳强强调政府已采取一系列保障措施。所有安装地点均会设置清晰告示，而系统已委托独立顾问进行私隐影响评估，并咨询律政司及私隐专员意见。技术上，系统全面落实数据加密、储存权限控制及设有存取日志（audit log）等规范。内部指引严格规定，影像存取须获特定级别人员授权，而所有影像在储存31日后将自动销毁，除非获更高级别批准作特殊用途。

应急费承担市场风险

选委界范骏华指出，项目采用直接采购方式，质疑为何合约细则中的应急费用、雇员合约及场地准备等开支，需由政府承担，而非由理应具备专业能力的承办商负责。

邓炳强澄清，直接采购并非只与单一公司合作，而是分别向不同承办商采购光纤铺设、器材及软件等。当局指，拣选承办商时已考虑国家安全风险，并会向多于一间合资格的公司问价，以获取更务实的价格。至于预留5%的应急费用，是考虑到部分工程条款列明，若物料等市场价格浮动，当局或需补回差价。另外，费用亦用以承担因工程日期变动等情况下，政府需承担的部分风险。

记者：李健威