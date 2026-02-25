财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿

《财政预算案2026》今日（25日）上午11时公布。财政司司长陈茂波早前指，受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目更成功「转亏为盈」录得29亿元盈余。 2026/27年度经营帐目预计有约119亿元盈余，非经营帐目预计有约901亿元赤字，计及政府债券发行额约1600亿元及偿还约597亿元款项后，年度综合盈余预计为221亿元。中期预期方面，非经营帐目因基建开支仍会出现赤字。计入发行债券净所得，政府综合帐目在未来五年均会录得盈余。

政财有改善，今年预算案「派糖」力度有所增加，包括提高薪俸税退税、差饷宽免、子女免税额等。另外领取社会保障金的合资格人士，获发放金额相当于1个月的综合社会保障援助标准金额。不过电动私家车「一换一」计划，本年3月底完结后会告终。

预算案支援措施：社会保障金额外领一个月 基本免税额增加至14.5万

为向市民和企业提供支持，并考虑到政府的财政状况，政府会推出以下措施：

（1） 宽减2026/27年度首2季的住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约315万个住宅物业，政府收入将减少约31亿元；

（2） 宽减2026/27年度首2季的非住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约44万个非住宅物业，政府收入将减少约4亿元；

（3） 宽减2025/26课税年度100%的薪俸税和个人入息课税，上限为3,000元，全港约212万名纳税人受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约53亿元；

（4） 宽减2025/26课税年度100%的利得税，上限为3,000元，全港约17万1千家企业受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约5亿元；以及

（5） 向领取社会保障金的合资格人士，发放金额相当于1个月的综合社会保障援助标准金额，高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴，以及为在职家庭津贴计划作出相若安排，涉及额外开支合共约65亿元。

此外，政府建议由2026/27课税年度起：

（1） 把基本免税额及单亲免税额由13万2千元增加至14万5千元，已婚人士免税额由26万4千元增加至29万元，约有209万名纳税人受惠，每年税收减少约35亿6千万元；

（2） 把子女免税额及额外子女免税额由13万元增加至14万元，将惠及约36万名纳税人，每年税收减少约6亿8千万元；以及

（3） 增加供养父母或祖父母的免税额及长者住宿照顾开支扣除上限，将惠及约83万名纳税人，每年税收减少约9亿7千万元。具体调整如下：

· 供养60岁或以上父母或祖父母的免税额，由5万元增加至5万5千元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；

· 供养55至59岁的父母或祖父母的免税额，由2万5千元增加至2万7千5百元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；以及

· 父母或祖父母入住合资格院舍，长者住宿照顾开支的扣除上限，由10万元增加至11万元。

相关新闻：

财政预算案2026︱电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减

财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%

财政预算案2026︱「幻彩咏香江」成历史 旅发局推全新「光影巡礼」取代

财政预算案2026 即睇支援措施详情：

预算案公布 至2031年经营帐目持续维持盈余

【12:59】本年度经营帐目盈余513亿、非经营帐目仍有赤字。计及债券相关后，预计本年度综合帐目录得29亿元盈余。

【12:54】陈茂波宣布，会在不影响外汇基金稳定的前提下，从外汇基金将1500亿元，分两个财政年度，转拨基建工程储备金。

【12:52】1亿元以上的住宅物业交易印花税税率，将由百分之4.25调高至百分之6.5，影响约百分之0.3的住宅物业交易，估计每年可增加约10亿元收入。措施将于条例修订草案获通过后，追溯至明日开始生效。

【12:50】公务员来年薪酬调整，将按既定机制进行薪酬趋势调查，由行政长官会同行政会议考虑六大因素决定。

【12:45】陈茂波指，2025/26年度的经营帐目提前恢复盈余，综合帐目计及发债净所得则大致平衡。

中期而言，在2026/27年度至2030/31年度期间，经营帐目将持续维持盈余；非经营帐目则主要因为基建开支处于高水平，每年仍会出现赤字。由于基建项目是投资香港的未来，将适度增加发债以满足这方面的资金需要。期内，预计财政储备将逐步增至超过7000亿元。

整体而言，政府财政已有明显改善。

【12:40】政府年中将推出新安排，让参与「广东计划」、「福建计划」和「综援长者广东及福建省养老计划」的长者，可选择由政府将款项直接汇入其指定内地银行帐户。

预算案︱电动私家车「一换一」告终！

【12:38】政府已为大埔火灾受影响人士提供全方位支援，亦刚公布后续的长远居住安排，并为此预留40亿元。

陈茂波提到，市建局下半年会推出加强版「招标妥」，除提供更严谨的预审名单外，亦为业主就聘请顾问和承建商提供专业意见及支援。此外，市建局会提供资助，鼓励业主善用「招标妥」的收费服务。就这两项措施，建议向市建局拨款共3亿元。

发展局亦正全面检视「楼宇更新大行动2.0」，制订全新资助计划，会为此预留30亿元。亦会拨款十亿元延续「优化升降机资助计划」，为业主提供资助。

【12:31】陈茂波指未来五年，会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位的土地。来年卖地表包括9幅住宅用地，加上铁路物业发展、市区重建局（市建局）及私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位。他特别强调，用地的具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。

考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。另外，港投公司将会与区域和国际长期资本合作，引导资金投向符合香港产业定位的优质商业物业项目，并把有关项目与目标行业的企业对接。

推全新光影巡礼主题表演 取代「幻彩咏香江」

【12:27】电动私家车首次登记税宽减安排于3月底届满后不再继续。

【12:20】政府会继续联同启德体育园公司，争取举办更多大型国际体育赛事和活动。

【12:16】继去年「光影汇．中环」大型3D光影广受欢迎，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。来年政府会向旅发局拨款16.6亿元。

【11:59】财政司司长会成立并主持「税务政策咨询委员会」，广纳工商专业界别人士的意见，使香港的税务政策更好支持经济发展。

【11:54】就加强规管放债人，政府将于下月发表咨询结果及具体措施，以处理过度借贷问题及更好保障市民。

优化向雇主追讨拖欠供款程序 保障雇员权益

【11:53】积金局建议优化向雇主追讨拖欠供款的程序，以保障雇员权益，并为受托人及相关服务供应商在投资强积金方面增加弹性。积金局今年咨询持份者后，政府会提交条例修订草案。

【11:47】为优化营商环境及方便企业进行内部重组，政府建议放宽集团内部资产转让的印花税宽免准则，以扩大合资格的关联法人团体范围。将于年内提交条例修订草案，有关建议适用于即日起签订的文书。

「打风不停市」为库房带来额外25亿元收入

【11:43】政府会推进人民币国际化，定期发行不同年期人民币债券，积极研究加快落实在港推出国债期货。

【11:42】陈茂波指，港交所2024年9月实施「打风不停市」安排以来，有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并带来约25亿元印花税收入。为持续优化证券市场，吸引发行人和提升市场效率，港交所将推进以下工作：

1. 在第一季就修订「同股不同权」企业上市要求、便利海外发行人第二上市、优化首次公开招股流程，以及为生物科技和特专科技公司申请上市提供更多弹性等咨询市场；

2. 在上半年落实完善结构性产品上市框架，以及就推动「T+1」结算周期的具体实施方案咨询市场；以及

3. 改革证券市场每手买卖单位，以及联同证券及期货事务监察委员会（证监会）和业界在年内推出无纸证券市场制度。

政府亦会推进下一阶段改革，包括优化上市公司持续规管架构；为海外公司来港第二上市提供具体指引；纳入更多海外市场为认可交易所；以及继续与市场探讨为退市或需特殊处理股份提供场外交易平台。

【11:27】政府正研究进一步推动在北都持有土地的发展商，联同科技或先进制造企业向政府提出合作发展方案。期望通过三方合作，引导相关的土地和企业资源对接香港重点发展产业方向，让商界更深度参与香港经济的创科转型，合力加速北都发展。

政府也会向立法会申请注资一百亿元予河套园区公司以加速园区发展，包括引入市场力量加快发展第一期余下地块；提供重要基础设施；进一步加强对初创企业的支持，以及成立创投基金。新田科技城是河套的延伸，与河套香港园区形成上中下游协同发展，构建完整的产业生态圈。政府今年将成立专属公司推动开发，并向立法会申请注资一百亿元起始资金，同时带动市场资源提速发展。【11:20】雇员再培训局，将会升格为技能提升局，提升雇员的竞争力。统计处将会推出新的网上数据平台；政府将会利用AI提升公共服务水平，包括交通、就业服务等，以及水浸预警。

预算案「派糖」力度增？陈茂波：可适度增加对市民和中小企支援

【11:18】此外，财政司司长会成立并主持「AI+与产业发展策略委员会」，为AI带动产业转型及发展订定策略，创造有利条件，并邀请专家、学者、企业及园区公司等参与，初期将聚焦生命健康及具身智能。

预算案公布 升格雇员再培训局为「技能提升局」

【11:15】财爷提到，行政长官将率领跨局跨部门专班，带领香港主动对接「十五五」规划，并首次制订香港的五年规划。我们会更积极融入和服务国家发展大局，以有为政府结合高效市场，推动经济朝高质量、高增值、多元化的方向前行。

【11:08】陈茂波预测香港经济在2027年至2030年间，平均每年实质增长百分之3，基本通胀率为平均每年百分之2。预测今年本港经济增长2.5%至3.5%，整体通胀率1.8%。

【11:02】陈茂波指，预期今年经济势头持续良好。今年度的经营帐目恢复盈余，综合帐目计及发债所得，亦提早恢复平衡，在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。

今年《预算案》封面颜色为紫色，陈茂波解释，这寓意在瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强。政府去年预计，本年度会录得约670亿元赤字，但陈茂波早前已预告经营帐目可提前一年恢复盈余。公共财政状况有改善，政界预期今年「派糖」力度会增加，相信薪俸税退税、住宅差饷宽免等纾困措施会延续；多个政团亦要求提高子女免税额，相信《预算案》会有著墨。

此外，政府划拨款约2亿元成立「北都城乡共融基金」，推动乡郊文化旅游，识别具商业吸引力项目，发展一日游或深度游等，北部都会区超过200条乡村将包括其中。

不过，部分措施料不会推行，例如派消费劵、用强积金置业等。电动私家车「一换一」税务宽减计划去向亦备受关注，由于电动车普及程度已大增，政府今年有机会进一步减少优惠，触发车行近月以「最后机会」作招徕促销，不少车主「赶尾班车」换电动车。

公务员有望「重获」加薪

至于公务员加薪问题，去年《预算案》罕有公布行政、立法、司法机构一致冻薪，并叫停薪酬趋势调查。据了解，政府今年会按既定机制决定公务员调薪，即由薪酬趋势调查委员会进行调查，再交由行政长官会同行政会议决定。

相关新闻：财政预算案2026︱封面颜色曝光 陈茂波亲解理念：寓意本港经济内生动力不断增强

▼财政预算案2026︱电动车「一换一」计划可延续？▼