财政预算案．前瞻︱电动车配额炒至2.8万 业界称到顶：延续「一换一」计划价格自回落

财政预算案2026前瞻︱电动车「一换一」计划即将完结，配额炒价水涨船高。《星岛》统计两个交易「一换一」配额的社交网站群组帖文，发现两群组在本月首11日内共有77个声称放售配额的帖文，涉及私人和车行，售价介乎2万元至2.8万元。有业界人士认为，倘政府取消「一换一」计划，将造成更多配额交易，但相信价钱已近见顶。

《星岛》统计社交网站两个有交易「一换一」配额的群组的帖文，由2月初至11日下午，两个群组分别有56个及21个表明出售「一换一」配额的帖文（扣除重复帖文），当中以私人车主出让为主，亦不乏车行宣传出售配额，标出「一签」、「二签」及「连车」价，售价由2万元至2.8万元不等，水平与本报本月初报道相若，但较计划实施初期的7,000至9,000元，则大幅上升。

群组除有不少车主放售配额，亦有人心急求额，有网民出价2万元收购配额，刚好希望在2月25日预算案公布当天成交。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培指，配额炒卖是商业行为，炒价升高是因为政府未公布计划去向，「政府讲出来（计划）是恒常就不用担心，配额（价格）自不然就会低」。他又指，现时配额的炒价2.8万元已接近上限，因为宽减上限为17.25万元，扣除被收回的燃油车的价值，有意买车的人士未必愿意花更高价钱买配额，故即使政府本月底取消计划，只会造成「配额」交易市场在最后阶段更活动，但配额价则难暴升。

故他指，政府可考虑稍微下调宽减优惠，但确保计划有延续性，稳定市场，亦不会造成「一换一」配额市场的波动。

立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，现时政府的电动车一换一计划隔数年更新，导致计划临近到期时，市场便出现波动，甚至有「一换一」配额的售价浮动，政府既认定了电动车目标，有责任鼓励车主换车，「一换一」计划需要具延续性，应有更稳定和有路线的计划，「有个长线政策，有一个五年、十年期（不变的政策），大家心中有数」。

记者：曾伟龙