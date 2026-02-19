初三赤口行大运 罗淑佩先入马场再去主题乐园 笑言「寓娱乐于工作」︱Kelly Online

今日（19日）是大年初三「赤口」，文体旅局长罗淑佩行程满满，先到沙田马场参与贺岁马开幕仪式，再到迪士尼乐园探班，为员工打气。她称马场气氛热闹，亦乐见贺岁赛马日入场人次创下疫情后新高。

赞贺岁马气氛热闹 再赴迪士尼为员工打气

沙田马场今日举行马年新春赛马日，歌手陈慧琳、农夫和玄学家麦玲玲赛前在沙圈表演，马会「马年大使」郭富城亦亲自到场出席马年杯颁奖。罗淑佩称气氛非常热闹，到下午4时已有89,000位本地马迷和旅客入场，创疫情后新高，「大家都热情得很，兴致高、心情好！」

去完马场，罗淑佩再入迪士尼乐园探班，为乐园员工打气。她指下午4时半抵达时，园内宾客众多，不少人在城堡前观看一日四场的公主和Duffy & Friends 现场歌舞表演，另有许多人已在小镇大街两旁等待第二场花车巡游开始。她亦在大街商店购买新春福袋，笑言是「寓娱乐于工作」。

相关新闻：农历新年｜初三贺岁马开幕 陈茂波罗淑佩为醒狮点睛 市民入场感受气氛、行大运