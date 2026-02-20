财政预算案．前瞻︱公务员可「重获」加薪？薪酬调查照做 「跳point」安排将检讨

去年政府赤字严重，《财政预算案》罕有地公布行政、立法、司法机关一致冻薪，公务员自然不能幸免，当局更叫停一年一度的薪酬趋势调查。随政府财政改善，今年政圈风向不主张再次冻薪，并按机制进行薪酬调查，料公务员「重获」有机会重获加薪。不过值得注意的是，政府即将改革公务员评核机制，公务员事务局表明今年内会推出具体措施，届时公务员「跳point」（获增薪点）将比现时困难得多。

公务员过去6个年度 三度冻薪

按现时机制，公务员年度薪酬调整考虑六大因素，包括薪酬趋势净指标、香港经济状况、生活费用变动、政府财政状况、职方对薪酬调整的要求，以及公务员士气，方案须经行政长官会同行政会议审议，一般在6月才出炉。连同本财政年度，自2020年新冠疫情爆发以来，6个财政年度中已有3个年度冻薪。

劳联：公务员薪酬调整影响资助及私人机构

一年过去，由于公共财政状况改善，政圈要求公务员再冻薪的声音不大。行会成员林健锋早前公开指，社会对于公务员的贡献应予肯定，不应该再冻薪，需要让市民、中小企等共享经济复苏成果。

立法会公务员及资助机构员工事务委员会主席周小松表示，公务员薪酬调整水平影响范围广泛，将牵动众多资助机构及非政府机构的雇员，甚至私人企业公司都会以此作为调薪的参考指标，必须审慎处理。

他指过去6个财政年度政府三度冻薪，另有两次薪酬调整幅度低于薪酬趋势调查所得的净指标，只有一年按照指标调整。随着整体经济持续向好，2025年全年实质本地生产总值录得3.5%的蓬勃增长，公共财政有改善，今年是让公务员调薪机制重回正轨的好时机。他认为应按薪酬趋势调查结果，并考虑过去两年累积的通胀率等因素，作出合情、合理的调薪决定，维持公务员队伍的士气和稳定性。

不过亦有建制中人指，过去一年公务员表现时惹争议，包括饮用水风波、巴士安全带立法事件等，还有仍在调查中的宏福苑火灾，认为政府研判加薪幅度时，也要考虑市民大众的观感。

公务员「预设跳point」 庄豪锋：应改为8成表现较佳者始获增薪

要控制公务员薪酬开支，政界最广泛共识是处理公务员近乎「预设有point跳」的现象，去年《施政报告》已提出强化公务员评核机制。过去5年，只得约60名公务员不获增薪，以17万公务员人数来说只属九牛一毛，被质疑不利提升部门表现，公务员事务局局长杨何蓓茵曾明言，现时状况不符合统计学上的逻辑，改革势在必行。她上月在立法会补充指，新评核机制旨在令表现欠佳的同事较易被分辨出来，未获「良好」评核等级者不应获得增薪点，目标上半年内向议会交代具体做法。

实政圆桌立法会议员庄豪锋说，据局方说法，政府目前倾向将机制由现时几乎「人人有point跳」，改为与实际表现挂勾，这与公共财政状况无关，因为私人机构的花红、奖金要视乎公司业绩等决定。但他认为，无论是工作表现抑或财政因素考虑，目前安排皆不合理，应调整至约八成表现较佳者，才可获增薪。

疫情至今历年公务员薪酬安排

财政年度 调整幅度

2020/21 冻薪

2021/22 冻薪

2022/23 划一上调2.5%

2023/24 高层加2.87%；中、低层加4.65%

2024/25 划一上调3%

2025/26 冻薪

记者：林剑