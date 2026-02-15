粤剧名伶龙剑笙再演《李后主》 「大戏迷」罗淑佩：风采依旧︱Kelly Online

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：20:23 2026-02-15 HKT
发布时间：20:23 2026-02-15 HKT

81岁粤剧名伶龙剑笙再度登台，继一月初公演名剧《李后主》，2月10至14日再加码演出5场，今日（15日）更有《笙艺光辉咏相传》折子戏专场，吸引大批戏迷抢飞。文化体育及旅游局局长罗淑佩亦有入场支持，更指自己作为大戏迷，这两天非常幸福，大赞笙姐风采依然，完全展现大师风范，是真正的大老倌，希望她能多演出，「以慰戏迷饿戏之苦。」

罗淑佩在社交平台指，自己小时候过年，指定动作是看三、四套「雏鳯鸣」贺岁戏，「当年已经被笙姐的超级风采和艺术造诣深深吸引」。她一连两日到戏曲中心看戏，指笙姐不单风采依然，更完全展现大师风范，演出水准极高，更提携后辈，整个戏组，尤其是正印花旦梁芷萁，叫人刮目相看。

罗淑佩又指，衷心希望笙姐能多演出，以慰戏迷饿戏之苦，更大赞笙姐的戏迷几十年来百分百忠心投入，与现今的应援团相比有过之而无不及，「看见她们真的令人非常感动。」

