卓永兴今午到沙田美林邨家访 送上福袋及节日祝福

政府主要官员昨日起展开一连四日的18区「骏马迎新」岁晚家访活动。政务司副司长卓永兴社交平台表示，今日(14日)中午前往沙田美林邨探访三户家庭并送上福袋，祝愿他们马年大吉、身体健康、生活愉快，过上一个温馨惬意的春节！

卓永兴第一户探访的是周太，她一家三口在现址居住了数年，十分满意居住环境。正就读中学的女儿有特殊教育需要，由周太全职照顾。第二户探访是已届九旬的独居长者覃女士，指她退休后保持每日晨运，和街坊在公园闲话家常，经常到附近的佛堂礼佛。卓永兴称她开朗健谈，气色甚好，是有福气的长者；第三户则探访年逾九旬的朱女士。朱女士与儿子同住上址40年，以往喜爱在附近公园耍太极，近年因膝盖问题，改了到公园用器械锻炼，闲时还会做义工。他又指，朱女士积极的生活态度，值得后辈学习。