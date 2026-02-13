两会｜民建联提逾20项建议 陈勇倡「电-算-碳」能源体系助北都发展 陈仲尼促香港国际机票纳高铁票务平台

今年全国两会将于3月初在北京召开，民建联港区全国人大代表及全国政协委员今年将提交超过20项建议和提案。往年港区全国人大代表团都有提联名建议。港区全国人大代表召集人陈勇表示，代表团就不同政策范畴正进行分组讨论，各代表都就关注的议题提出建议，目前正在酝酿当中，会否有联名建议需待之后大家再讨论。他亦强调，中央部委十分重视港区代表的建议，多次与代表联络共同去推动。

陈勇倡打造大湾区智慧冷链枢纽

陈勇今年提出两项建议，包括《关于推动粤港澳大湾区港口整体发展的建议》，主张强化基础设施合作，打造大湾区智慧冷链枢纽，并扩大「三地一锁计划」覆盖范围，构建覆盖海陆空的高效跨境物流网路，以提升整体贸易流通效率；其次是为了提速提质建设北部都会区，提出《关于以「电-算-碳」一体化能源体系先行支撑香港北部都会区高质量发展的政策建议》，以建立高层级跨区域协调机制、明确中央能源企业牵头主体地位，并制定「三年三步走」战略，旨在破解能源供给瓶颈，为北部都会区打造国际创科中心提供坚实保障。

陈仲尼倡12306可买「香港机票+机场快线+内地高铁票」

港区全国人大代表陈仲尼提出，《关于将香港国际机场国际航班纳入「空铁联运」发展的建议》，将香港机场的国际航班、香港机场快线及西九龙高铁站列车班次纳入到国铁「空铁联运」产品中，允许旅客在国铁「12306」平台平购买「香港机场国际航班+香港机场快线车票+内地高铁票」。

被问到如何做好平衡，既方便内地市民出行，亦可保障香港市民购票，陈仲尼指，本港机场客流量至今仍未回到疫情前的水平，这项措施正是既可方便内地市民，以香港作为中转站，亦可提升机场人流，明白市民或会有忧虑抢不到票，会建议当局可用配额制，举例300张机票可拨部分到「12306」平台出售，只要有合适的比例即可。

他又提出《关于支持香港发展成为全球领先黄金市场的建议》，在港建成超过2,000吨黄金的储备仓，以打造黄金储备高地、丰富人民币计价产品、探索数位黄金创新、优化税务环境及搭建国际对话平台等，旨在提升国家在全球黄金市场的定价话语权；他亦提出《关于推动「A+H」品牌联动及拓展新兴市场企业来港上市的建议》，专项研究制定针对已在香港主板上市、优质内地企业回归A股上市的「绿色通道」制度等。

黄英豪倡江门建跨境电商物流综合试验区

港区全国人大代表黄英豪提出《关于善用国家驻外经贸网络支持港资企业拓展新兴市场的建议》，建议国家给予政策支持，将港资企业纳入为常规服务对象，共用国家官方商务网路与权益保护资源，助力港资企业拓展新兴市场。他亦提出《关于构建湾区西部与香港陆海空联运体系的建议》，建议参照东莞模式，在江门建设跨境电商物流综合试验区，构建陆海空多式联运体系，以启动区域经济，强化香港国际航空货运枢纽地位。

朱立威促深圳大鹏南澳码头设一地两检

港区全国人大代表朱立威提出《关于进一步推动粤港澳大湾区游艇自由行制度对接与规则衔接的建议》，建议突破法规壁垒，简化通关流程，创新签证管理；亦提出《关于进一步深化香港东部及深圳大鹏半岛两地旅游融合的建议》，在深圳大鹏南澳码头设立「一地两检」口岸，构建直达香港东部的海上交通枢纽，深化两地旅游资源整合，打造「一小时旅游生活圈」。

港区全国人大代表黄冰芬则提出《关于推动粤港澳大湾区绿色新能源产业升级的建议》，拓展大湾区绿色甲醇产业链，由香港牵头，成立大湾区锂电池产业联盟，借助香港绿色金融与国际认证优势，对电池回收、拆解等制定统一标准；她亦提出《关于推进「中国流纹岩」申报世界自然遗产的建议》，由香港牵头，联合内地相关省份推进「中国流纹岩」申报世界自然遗产，展现国家自然资源的独特价值。

记者、摄影：郭咏欣