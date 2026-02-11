Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会议员范骏华、邱达根联合地区办事处开幕 冀为更多有需要市民提供适切支援

政情
更新时间：18:18 2026-02-11 HKT
发布时间：18:18 2026-02-11 HKT

为加强立法会议员的地区服务及与市民之间的联系，立法会科技创新界议员邱达根与选举委员会议员范骏华，联同全国青联副主席梁毓伟于柴湾青年广场开设的联合地区办事处，今天( 11日 )正式开幕。

政商界、创科业界人士、香港青年联会领导成员出席开幕式

多名政商界及创科业界人士，以及香港青年联会领导成员等出席今午举行的开幕式，其中港区全国人大代表冼汉廸、立法会议员陈振英、葛珮帆、黄锦辉、庄家彬及黄永威等担任主礼嘉宾。

邱达根在开幕式上表示，希望未来能够进一步加强地区服务，包括透过推动科技融入社区，协助青年向上流动，为市民带来更美好的生活。

范骏华表示，希望透过地区服务，为更多有需要市民提供适切支援，同时亦希望能够多听取市民大众的意见。

马年将至，在开幕式结束后，联合地区办事处随即举办「跃马奔腾 福气满袋」新春福袋派发活动，两位议员准备了数百个福袋送赠街坊，以及安排家访，为有需要长者送上祝福。

