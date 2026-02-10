Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国安白皮书｜港澳办：总结国安实践经验 护航「一国两制」发展正本清源

政情
更新时间：10:38 2026-02-10 HKT
发布时间：10:38 2026-02-10 HKT

国务院港澳事务办公室发言人（2月10日）表示，国务院新闻办发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，全面回顾了香港维护国家安全的实践历程，对以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展具重大意义。

国安法为由乱到治「分水岭」

发言人指出，白皮书阐明香港维护国家安全的斗争从未停止，而基本法第23条立法长期是斗争焦点。由于立法未能及时完成，导致法律制度存在严重漏洞，让反中乱港势力有机可乘，2019年「修例风波」更演变成港版「颜色革命」。在此情况下，中央政府必须采取措施，迅速构筑香港维护国家安全制度屏障，以有效化解国家安全面临的重大现实威胁。

香港国安法是「一国两制」实践过程的里程碑

发言人指出，白皮书阐明制定《香港国安法》在「一国两制」实践过程中的重要里程碑意义。2020年6月30日，十三届全国人大常委会第二十次会议全票通过香港国安法，并决定将该法列入基本法附件三，由香港特区在当地公布实施。香港国安法创造性地建立了中央和特区层面的执行机制，体现了坚守「一国」之本、尊重「两制」差异的立法精神。国安法实施后，反中乱港势力和外部敌对势力的嚣张气焰受到沉重打击，香港选举制度和区议会等地区治理制度得以系统性重塑，「爱国者治港」原则得到全面落实。「一法安香江」，开启了「一国两制」实践的新征程。

相关新闻：

国务院发布维护国安《白皮书》 涵五大范畴 形容国安「犹如空气、阳光」 不追求「泛化安全」允保障人权

23条立法完成 全社会形成强大合力

发言人续指，白皮书阐明香港特区切实履行维护国家安全的宪制责任。自香港国安法实施以来，行政长官和政府敢于担当，行政、立法、司法机关各司其职。2024年3月，香港特区更历史性完成基本法第23条立法。执法、检控及司法部门均恪尽职守，依法打击危害国家安全犯罪，「国安家好」的共识深入人心，全社会形成维护国家安全的强大合力。

营商环境持续优化 国际排名跃升

发言人表示，白皮书阐明香港维护国家安全工作取得历史性成就。在中央政府和香港特区的共同努力下，国家主权、安全、发展利益得到有力维护，香港繁荣稳定亦得到有力促进。香港政权安全有效维护，治理效能显著提升；法治尊严有力捍卫，社会秩序恢复稳定。营商环境持续优化，经济发展蓬勃兴旺；市民权利自由更有保障。发言人引述数据指，香港国际金融、航运、贸易中心地位更加稳固，经济自由度蝉联全球第一，全球金融中心指数评分排名世界第三，世界竞争力排名重返全球前三，世界人才排名亦大幅跃升至全球第四、亚洲第一。

发言人最后强调，维护国家安全是为了捍卫「一国两制」，归根结底是为了国家好、香港好、香港居民好。一个安全、自由、发展、开放且生机勃勃的香港，定能实现长治久安和长期繁荣稳定，在中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中作出新贡献。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT