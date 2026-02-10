国安白皮书｜港澳办：总结国安实践经验 护航「一国两制」发展正本清源

国务院港澳事务办公室发言人（2月10日）表示，国务院新闻办发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，全面回顾了香港维护国家安全的实践历程，对以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展具重大意义。

国安法为由乱到治「分水岭」

发言人指出，白皮书阐明香港维护国家安全的斗争从未停止，而基本法第23条立法长期是斗争焦点。由于立法未能及时完成，导致法律制度存在严重漏洞，让反中乱港势力有机可乘，2019年「修例风波」更演变成港版「颜色革命」。在此情况下，中央政府必须采取措施，迅速构筑香港维护国家安全制度屏障，以有效化解国家安全面临的重大现实威胁。

香港国安法是「一国两制」实践过程的里程碑

发言人指出，白皮书阐明制定《香港国安法》在「一国两制」实践过程中的重要里程碑意义。2020年6月30日，十三届全国人大常委会第二十次会议全票通过香港国安法，并决定将该法列入基本法附件三，由香港特区在当地公布实施。香港国安法创造性地建立了中央和特区层面的执行机制，体现了坚守「一国」之本、尊重「两制」差异的立法精神。国安法实施后，反中乱港势力和外部敌对势力的嚣张气焰受到沉重打击，香港选举制度和区议会等地区治理制度得以系统性重塑，「爱国者治港」原则得到全面落实。「一法安香江」，开启了「一国两制」实践的新征程。

23条立法完成 全社会形成强大合力

发言人续指，白皮书阐明香港特区切实履行维护国家安全的宪制责任。自香港国安法实施以来，行政长官和政府敢于担当，行政、立法、司法机关各司其职。2024年3月，香港特区更历史性完成基本法第23条立法。执法、检控及司法部门均恪尽职守，依法打击危害国家安全犯罪，「国安家好」的共识深入人心，全社会形成维护国家安全的强大合力。

营商环境持续优化 国际排名跃升

发言人表示，白皮书阐明香港维护国家安全工作取得历史性成就。在中央政府和香港特区的共同努力下，国家主权、安全、发展利益得到有力维护，香港繁荣稳定亦得到有力促进。香港政权安全有效维护，治理效能显著提升；法治尊严有力捍卫，社会秩序恢复稳定。营商环境持续优化，经济发展蓬勃兴旺；市民权利自由更有保障。发言人引述数据指，香港国际金融、航运、贸易中心地位更加稳固，经济自由度蝉联全球第一，全球金融中心指数评分排名世界第三，世界竞争力排名重返全球前三，世界人才排名亦大幅跃升至全球第四、亚洲第一。

发言人最后强调，维护国家安全是为了捍卫「一国两制」，归根结底是为了国家好、香港好、香港居民好。一个安全、自由、发展、开放且生机勃勃的香港，定能实现长治久安和长期繁荣稳定，在中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业中作出新贡献。