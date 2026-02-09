Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜中律协：坚决支持依法惩处 维护国家安全与香港法治

政情
更新时间：18:31 2026-02-09 HKT
发布时间：18:31 2026-02-09 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英今早于西九龙法院被判囚20年。香港中律协今日（9日）表示，坚决支持高等法院就黎智英案的裁决。协会认为，判决维护国家安全与香港法治，充分体现「罪刑相适应」原则。协会亦谴责外部势力借此案抹黑香港，并向所有顶住压力、依法履职的司法人员致敬。

黎智英案罪行重大 审讯公正透明

中律协就高等法院对黎智英案的判决发表声明，表示坚决支持。声明指出，黎智英的行径实质威胁国家安全，破坏香港的繁荣稳定与市民福祉，其情节严重，完全符合《香港国安法》第29条中「罪行重大」的定义。

协会强调，该案审讯历时156日，过程公开透明、证据确凿。高等法院在审理过程中，严格遵循罪刑法定、无罪推定及公正审判等基本法律原则，整个司法程序有力地证明了香港司法制度的独立、专业与高水平。

谴责外部势力抹黑 向司法人员致敬

中律协表示，此次裁决有效回应了外部敌对势力对香港法治的无理攻击与蓄意抹黑。协会对此全力支持，并强烈谴责一切危害国家安全的行为，以及反对任何外部势力借此案诋毁香港。

协会同时对案中所有坚守法治、无惧外部政治压力、始终依法履职的法官、检控人员、执法人员及司法从业人员，致以崇高敬意。

