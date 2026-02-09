黎智英判刑︱罗淑佩: 黑暴重创香港旅游业 将弘扬中华优秀文化增强国家认同感

壹传媒创办人黎智英今早( 9日 )于西九龙裁判法院被判「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及「串谋发布煽动刊物罪」罪成， 监禁20年。文化体育及旅游局局长罗淑佩认为裁决彰显公义，充分反映法庭认为罪行重大，必须严惩。

罗淑佩: 任何危害国安行为 将受严厉惩处 绝不姑息

罗淑佩于社交平台发文，指黎智英多次乞求美西方国家对中央和香港特区政府实施制裁，长期利用《苹果日报》肆意制造社会矛盾、挑拨对立、煽动仇恨、美化暴力，案情更透露他提供资金支持反中乱港和「港独」，严重危害国家安全，损害国家根本利益和香港市民福祉。

她表示，今天的判决向社会释放明确、清晰、有力的讯息：任何危害国家安全、破坏社会稳定的行为，都难逃法网，将受到严厉惩处，绝不姑息。政府在欢迎判决的同时，也不可以掉以轻心，因为国家安全风险仍然存在，必须时刻保持警觉。

黑暴重创香港「盛事之都」国际声誉 政府至今仍在努力扭转修补

罗淑佩指回想2019年「黑暴」期间，香港遭受严重打击。在文体旅方面，多项深受市民和旅客喜爱的大型活动被迫取消或延期，重创香港经济，对香港作为「盛事之都」的国际声誉亦造成重大影响。激进暴力示威、纵火、破坏公共设施等画面被海外媒体广泛报导甚至不断渲染，一度令至少40个国家对香港发出旅游警示，不少人对来港旅游或经商的人身安全产生忧虑，大幅降低他们的来港意欲。这些破坏的影响，特区政府至今仍在努力扭转修补中，所以更决不可「好了伤口忘了痛」。

她强调，维护国家安全，人人有责。文化体育及旅游局将继续积极参与维护国家安全的重要工作，同时努力推动弘扬中华优秀文化，包括全力推进中华文化节和中国通史系列展览两个品牌项目、设立介绍国家发展和成就的博物馆及中华文化体验馆。市民能更加深入了解中华文化的博大精深，深化对国家历史与发展的认识，便会进一步增强对国家的认同感与民族自豪感，从而主动自觉守护国家安全，确保香港长治久安，「一国两制」行稳致远。