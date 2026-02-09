黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的总刑期为20年；其余八名被告则被判监禁6年3个月至10年不等。保安局局长邓炳强今午5时在政府总部会见传媒回应黎智英判刑。

邓炳强：判决彰显正义和维护香港核心价值

邓炳强表示，法庭早上颁下判决理由中，指黎智英一直谋求中国共产党倒台，判决彰显正义和维护香港核心价值。他指法庭指出其罪行非常严重，必须严惩，指他与团伙在国安法生效后仍发布假消息、假新闻，甚至宣扬、美化暴力，引起港版颜色革命。他指不少青轻人受荼毒，在「黑暴」期间，做出纵火、烧人这些灭绝人性的行为、甚至有年轻人策划恐怖活动制造炸弹 ，令青年最终需要入狱。

他强调，法律绝不容许任何公然伤害自己国家和同胞、危害国家安全犯罪行为，称香港是法治地方 没有任何人可以凌驾在法律之上。他又指，美西方国家、反华媒体组织和政客、甚至一些国际组织声称案件是「政治检控」，持续将其犯罪行为和新闻自由混为一谈，刻意为黎智英洗白、卖惨，要求特区政府以健康等释放黎智英。

将申请充公令 没收与罪行相关犯罪得益

跟进工作方面，邓炳强表示，早前已冻结黎智英及3间相关公司财产，由于法庭已判刑，会适时向法庭申请充公令，没收与罪行相关的犯罪得益，亦会启动程序，尽快将《苹果日报》及3间相关公司从公司登记中册除名。

对于判刑，邓炳强表示总共20年的刑罚已反映案件严重性。就外国组织或政客对案件判刑的回应，他形容这些都是虚假指控，法庭无考虑政治因素，所有犯罪行为均与新闻自由无关，其目的一直都是希望中共倒台。就单独囚禁的问题，邓炳强强调，单独囚禁是黎智英自己提出的要求，呼吁外媒或别有用心人士不要「自欺欺人」。

邓炳强：终于还咗香港人一个公道

邓炳强在社交平台发文，形容判囚20年「终于还咗香港人一个公道」，但指他令香港社会撕裂，港人经历无法磨灭的痛苦，称直到今日，「我依然提一次就痛心一次」。他指黎智英操控媒体多年，是案中主脑，指他不但想推翻政权，更勾结外国势力乞求制裁，煽动仇恨、误导市民，对社会造成极大伤害，获严惩是罪有应得。

外部势力称黎案属「政治检控」绝对是无中生有

邓炳强亦强调，外部势力终日抹黑香港政府，称黎智英一案为「政治检控」，形容绝对是无中生有，指他们塑造黎的悲情形象要求释放，形容这正正就是漠视法律的公平公正公义。他又指，法庭早前裁决理由已清楚指出，黎的检控和定罪裁决，绝非因为他的政治观点或信念，反而外部势力利用他的政治背景和虚假健康理由要求提前释放，就是直接冲击香港法治核心。邓炳强重申，香港是法治之地，无人可凌驾法律之上。

