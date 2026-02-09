黎智英判刑｜陈茂波 : 保障国安保营商者利益 林定国：律政司依法履行宪制责任做好检控工作

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及《苹果日报》三家关连公司危害国家安全的案件判刑。特区政府三名司长均就判刑作出回应。政务司司长陈国基表示，法庭对黎智英这个危害国家安全的首恶分子定罪量刑，彰显香港特区履行维护国家安全宪制责任及法治维护公平正义。财政司司长陈茂波认为，这是香港司法制度下依法公正审判的结果，任何危害国家安全、损害香港安全稳定的行为，必将受到法律的严正制裁。律政司司长林定国表示，律政司尽心竭力依法履行宪制责任，做好检控工作，确保所有国安法律都能全面和准确落实和执行，令违反相关法律的人士必须依法承担责任。

陈国基：种种恶行行为卑劣祸港极深

政务司司长陈国基表示，法庭以事实为依据，以法律为准绳，对黎智英这个危害国家安全的首恶分子定罪量刑，彰显香港特区履行维护国家安全宪制责任，彰显香港特区法治维护公平正义，也是多行不义必自毙法理天道的充分体现。财政司司长陈茂波则表示，这是香港司法制度下依法公正审判的结果，任何危害国家安全、损害香港安全稳定的行为，必将受到法律的严正制裁。

陈国基说，黎智英的罪行受到应有的法律制裁，也给全港市民尤其是青少年朋友带来很多警示和深思，让大家想清楚，维护国家安全事关每个人的福祉，就好像空气和水一样不可缺少。他指156天的审讯，855页的判决书，铁证如山，让大家看清楚黎智英长期以来如何反中乱港，有预谋有组织地勾结外国势力，出钱出力煽动社会对立、制造社会动荡、撕裂香港，以自己掌控的《苹果日报》等平台打「认知战」，企图令全港市民、尤其是青少年敌视、憎恨中央和特区政府，并乞求外国制裁中央和香港。陈国基形容种种恶行，行为卑劣，祸港极深。

陈国基又呼吁必须保持警惕，指危害国家安全的风险仍然存在，外部势力与反中乱港分子并未罢休。他提醒广大市民、特别是青少年，要特别小心像黎智英之流别有用心的人，利用大众的善良和稚嫩，操弄认知和心智，扭曲动机和行为，把大众变成实现他们邪恶图谋的棋子。

相关新闻：

串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」

黎智英判刑｜港澳办指彰显法治精神：正义也许迟到但永不缺席 中联办：最好贺年礼物

黎智英案︱政府指判刑彰显公义 李家超：黎智英罪行滔天、行为龌龊无耻 重判大快人心

财政司司长陈茂波于社交平台发文，指黎智英多年来以《苹果日报》操控舆论，反中乱港、煽动对中央和特区政府的仇视、煽动分裂，以至鼓吹外部势力干预中国内政，严重危害国家安全与香港社会的安全稳定，亦打击了投资者信心以及香港国际商贸和金融中心的声誉。今天法庭对他依法惩处，让正义得以伸张。

陈茂波: 法庭依法惩处 让正义得以伸张

陈茂波认为此次判刑向各界发出了明确的讯息：香港是法治社会，任何人若试图危害国家安全、干扰法治，必会承担严重的法律后果。依法保障国家安全，就是保障广大市民在安全、稳定的环境下生活的权利和自由，同时也是保障海内外营商者和投资者的利益。

陈茂波表示，随着《香港国安法》及《维护国家安全条例》相继实施，香港社会恢复安宁，法治更趋稳固，国际资金持续流入、海内外企业和人才加速汇聚本港，各界对本港营商环境的信心持续提升，香港在多项国际排名都取得佳绩。在努力维护好国家安全的基础上，整个社会正集中精力拼经济、谋发展、惠民生。今年是国家「十五五」规划开局之年，我们将更好融入和服务国家发展大局，推动自身的高质量发展，为香港开创更美好的将来。

林定国：现阶段不宜就判决内容作具体评论

律政司司长林定国在社交平台发帖，指案件或有后续法律程序，现阶段不宜就判决内容作具体评论。如有需要，律政司会在后续的司法程序中，再向法庭作详细阐述。

强调依法履行维护国安责任

林定国强调，在本案及其他所有国安案件中，律政司一直尽心竭力，依法履行宪制责任，做好检控工作，以确保国安法能全面准确落实执行，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为及活动。声明重申，违反相关法律的人士，均必须依法承担责任。

林定国亦特别感谢案中所有检控团队成员的努力，及感谢中央和行政长官一直以来的支持和信任，未来律政司必定一如既往，上下一心，依法履职，做好维护国家安全的工作。

政务司副司长卓永兴发文指，高等法院经过156日聆讯后，裁定黎智英两项串谋勾结外国势力罪，及一项串谋发布煽动刊物罪罪成，判处监禁20年。他形容整个审判严守法律要求和法治精神，做到完全严谨、公平、公正、公开。他认为，黎智英之所以获此重判，完全是其个人长期反中乱港，妄图勾结外部势力，并担当卖国祸港领头推手所致，与人无尤。

驳斥西方无理批评 凸显其傲慢偏见

对于近月部分西方媒体的评论，卓永兴批评该些言论属无中生有，并罔顾香港曾发生大型暴力骚乱、案件的具体案情，以及黎智英在囚期间丝毫无损的实际情况。他认为，这些言论纯粹是以大国居高临下、政治意识形态先行的心态，盲目维护黎智英，并蛮不讲理地抹黑国家和特区政府。

卓永兴强调，该些媒体对黎智英乞求外国对中央和特区政府实施制裁和敌对行动的行为，视而不见、只字不提。他认为，这些无理批评以至个别西方国家的惺惺作态，只反映出其傲慢、偏见和虚伪，无法改变黎智英犯下极重大刑事罪行的根本事实。

案件彰显法治 吁社会警惕国安风险

就黎智英案的审讯和判刑，卓永兴提出三点体会。案件的审讯过程长达52日，黎智英本人有充分机会陈情抗辩，而长达855页的裁决书亦详细阐释判决理由，彰显了香港法院的一丝不苟、公正不阿，以及对法治的恪守，是公平审讯的典范；第二，案件充分显示国家和特区政府维护国家安全的无比决心，对违反国安的行为定必有法必依、有罪必究。他警告，任何人若存心损害国家安全，一旦行动便会面对牢狱之灾，为其祸国害港的行为付出沉重代价。

第三，他呼吁社会必须明白国家安全对香港繁荣安定的重要性，并指世界近年局势足以证明，国安问题会严重损害地方自主和利益。他提醒，反国安分子仍然潜伏、伺机而动，大众须小心提防各式颠覆破坏行为，并应立即举报可疑情况，共同捍卫家园。