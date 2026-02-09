Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱梁振英：判囚20年罪有应得 黎绝非「民主斗士」 冀早日将其子女缉拿归案

政情
更新时间：15:21 2026-02-09 HKT
发布时间：15:21 2026-02-09 HKT

高等法院原讼法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的定罪作出判刑，黎智英被判总刑期为20年。前行政长官、全国政协副主席梁振英在社交平台发文，直指黎智英恶贯满盈，认为他被判入狱20年，实属罪有应得。

梁：此人绝非西方传媒贴标签形容的「企业家」和「传媒人」

梁振英说，大家如果想重温黎智英的罪行，可以翻阅审讯期间的法庭报道，也可以看看过去多年来他冒着个人和家人安全风险在Facebook揭露黎智英犯案的事实。他称，此人绝非西方传媒贴标签形容的「企业家」和「传媒人」，更加不是「民主斗士」。

冀早日将乞求外国政府政客干预法庭审讯的子女缉拿归案

梁振英又指，希望能够早日将黎智英案的从犯、以及乞求外国政府政客干预法庭审讯的子女缉拿归案。

