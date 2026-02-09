特首政策组办数字金融座谈会 商香港服务国家金融强国建设路径

特首政策组举行数字金融座谈会，汇聚本地和内地的数字金融重要持份者，包括中国人民银行金融研究所的研究团队和圆币科技董事会主席、第三代互联网（Web3.0）发展专责小组成员、金管局前总裁陈德霖等，聚焦探讨香港如何在数字金融的应用场景、平衡监管和发展、对接内地数字金融基建和协同发展三方面贡献国家金融强国建设。

出席会议的还有Race Capital合伙人及Web3 Harbour咨询委员会成员杨珮珊、IDA 爱达联合创始人及Web3 Harbour政策与监管小组委员会联席主席李凯翔、微众科技数字金融总监姚辉亚、蚂蚁集团的两名代表，分别为战略业务副总裁王博及 Web 3产品主管张晨光，中国人民银行金融研究所的代表则透过线上参与。

与会者聚焦探讨三大范畴

与会者聚焦探讨三大范畴，包括探讨香港如何推动数字金融的应用、探讨如何平衡监管和发展，及探讨香港与内地数字金融基建的对接和协同发展。

于探讨香港如何推动数字金融的应用方面，与会者围绕香港数字金融的应用进行讨论，认为香港已具备良好的技术基建基础、活跃的市场参与者和不断演进的政策环境，未来核心在于继续探索数字金融的不同应用场景，让数字金融从金融领域创新走向服务于行业和实体经济的需要。

有与会者提及建设新一代数据及支付基建和提高金融科技系统韧性和安全性的重要性。基于此，与会者进一步探讨香港在现有基础上，推动资产代币化向更广泛的现实世界资产延伸的潜力和可能性。这不仅限于传统金融产品，更可探索贵金属、可再生能源等资产的数字化，通过数字技术解决传统资产流动性不足、交易环节繁琐等痛点，让数字金融真正服务于实体经济，这一方向也得到了许多内地与香港业界代表的认同。

而探讨如何平衡监管和发展上，与会者认同，政府和不同部门在数字金融方面的协同为平衡监管与发展提供了有效路径。基于此，与会者进一步探讨提出，香港未来可探索三个方向：一是扩展数字金融的产品和服务类型，对接全球流动性，以满足多样化投资需求；二是将合规要求与国际标准看齐，打造安全且具竞争力的生态；三是提高数字钱包监控和非法活动追踪等能力，以凝聚市场信任，确保市场保持稳健和韧性。

至于探讨香港与内地数字金融基建的对接和协同发展，香港与内地已在数字金融基建对接方面持续推进，数字人民币跨境支付试点范围持续扩大，透过「转数快」实现数币钱包增值与跨境零售支付便捷化。而「跨境支付通」则完成内地网上支付清算系统与香港「转数快」的互联互通。

与会者认为，在上述已有成果的基础上，香港作为国家金融安全的「试验田」和跨境「超级联系人」和「超级增值人」，在两地合作方面仍有巨大的深化空间。放眼未来，与会者认为央行数码货币跨境网络合作、数字人民币等不同应用场景的对接和持续创新等都是值得深入探讨的课题。

黄元山：以金融高质量发展 助力国家金融强国建设

国家「十五五」规划建议明确提出「加快建设金融强国」，并提出「完善中央银行制度，构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系，畅通货币政策传导机制。特首政策组组长黄元山表示，香港作为国际金融中心，具备制度衔接、监管成熟、市场开放等独特优势，可在国家数字金融创新与风险防控中发挥关键作用。

他认为，香港一方面可扮演「防火墙」角色，通过健全的跨境对接与风险管控机制，为国家金融安全提供缓冲与保障；另一方面，作为「试验田」，香港可在数字货币（如央行数码货币、稳定币、代币化存款等）、数字人民币等跨境支付、金融科技监管沙盒等领域率先试点，为国家推动数字金融创新积累实践经验。

香港承担「国际接轨器」职能

同时，他认为香港可作为内地与全球市场之间的「超级联系人」和「超级增值人」，承担「国际接轨器」的职能，其中一个例子是香港特区正在与包括内地在内的全球不同地区合作进行「多种央行数码货币跨境网络」（mBridge）项目，推动便利企业的跨境交易和结算等实体经济需求。

另外，香港可将内地在支付、跨境贸易等方面成熟的数字金融技术、产品与服务，通过香港的国际化市场网络推向全球，助力国家争取数字金融领域的国际定价权与话语权。香港亦可凭借与国际接轨的规则体系和开放的资本市场环境，吸引全球顶尖的数字金融企业、技术人才与流动性集聚，引入国际先进的行业标准、创新模式与风险管理经验，为内地数字金融高质量发展注入全球智慧。

展望「十五五」，他指，香港可发挥其在数字金融领域的先行优势，不仅服务于国家金融强国的建设目标，更要在全球数字金融格局中，助力国家巩固拓展数字经济竞争力和影响力，以高品质金融发展支撑国家现代化进程。

