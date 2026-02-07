财政预算案2026︱实政圆桌倡增发债筹2400亿建两铁路 引入累进式子女免税额

「实政圆桌」召集人田北辰联同立法会议员庄豪锋于本周四（5日）向财政司司长陈茂波提交2026/27年度《财政预算案》建议书，共提出21项具体建议。田北辰强调，香港正处于结构性转型关键期，必须以宏观策略应对挑战，并善用背靠祖国的独特优势。

香港结构性「三高」问题 须背靠祖国构建宏观策略

「实政圆桌」指出，香港正面对租金高、人工高、物价高的「三高」问题，削弱国际竞争力。该政团建议政府推动民生产业向「高增值」转型，并将北部都会区作为改革试验基地，透过高科技产业带动周边经济升级。香港应积极向中央争取关键业务专属权，巩固不可替代的独特地位。

「实政圆桌」召集人田北辰联同立法会议员庄豪锋向财政司司长陈茂波提交《财政预算案》建议书。田北辰fb

倡发债比率提升至20% 筹集约2,400亿元建两铁路

「实政圆桌」认为，香港政府债务比率远低于其他先进经济体，大有空间提高发债规模，举例若将债务占本地生产总值比率由12%提升至20%，即可筹集约2,400亿元，足够兴建「洪欣铁路」及屯门沿岸铁路两大交通动脉。

为纾缓市民经济压力，「实政圆桌」建议对住宅业主名下首个物业免收差饷（每季上限2,500元），并提高薪俸税宽减上限至4,000元。同时，他提出引入「累进式子女免税额」，大幅提高免税额度，以鼓励生育。

「实政圆桌」建议输入外劳计划应按工种设立本地员工与外劳比例，并与该职位失业率挂钩，实施动态调整（如失业率高时比例调至3:1或4:1），以保障本地就业。同时要求政府严惩雇主违规行为。

「实政圆桌」强调，为配合大湾区融合及应对新界西北人口增长，必须尽快兴建「洪欣铁路」连接「洪前铁路」，形成从前海直达欣澳的跨境通道，并争取2037年前开通屯门沿岸至欣澳的跨海铁路，彻底解决交通瓶颈。

「实政圆桌」指出，政府应贯彻「用者自付，收回成本」的隧道收费原则。以大榄隧道为例，主张非繁忙时段应免收费，除非免费会导致替代路线挤塞，并要求政府统一检视各隧道收费的合理性。

「实政圆桌」建议政府简化医疗费用减免申请程序，例如为正领取政府津贴者豁免部分文件，并于各区设立统一申请点。同时，「实政圆桌」倡议增加夜间诊所服务，确保每区至少有一间通宵夜诊。

针对公营医疗药物收费，「实政圆桌」促请政府将收费单位由每4星期改为每1星期计算，避免因收费结构导致药物浪费。其他建议包括政府开支与社会指数挂钩、发展北大屿及南大屿旅游资源、推动铁路公私营合作、尽早落实第四条跨海隧道、延长电动车牌费加价期、优化社区客厅计划，以及吸引药厂落户香港。

「实政圆桌」强烈建议财政司司长认真考虑上述方案，确保公帑用得其所，同时提升市民福利、稳定经济，促进社会长远发展。