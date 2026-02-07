财政预算案2026｜议员倡领长生津长者豁免医疗费用 新生婴儿奖励金累进式加码

新一份《财政预算案》将于2月25日公布，多名议员就此提出建议。民建联周浩鼎今早（7日）在电台节目表示，欢迎政府经营帐目预计转亏为盈，建议在财政改善下加强社会福利，包括为65岁以上领取长者生活津贴的长者提供免费公共医疗服务，并省却申领程序；另建议设立长者自住物业差饷宽免。他亦提议以抽奖形式派发本地电子消费券，以带动消费，并建议将子女免税额提高至15万元、设立外佣开支扣税额，以减轻中产负担。

邓家彪倡预算案应聚焦支持中产

工联会邓家彪指出，预算案应聚焦支持中产，提升市民幸福感，鼓励消费与生育。具体建议包括设立累进式子女免税额、发放0至3岁育儿津贴、提高书簿津贴，以及向65岁以上长者豁免公共医疗费用。

李梓敬倡重发2500元学生津贴

至于就业问题，邓家彪质疑是否需要持续输入外劳，并建议冻结外劳申请。周浩鼎则提倡，动态调整各行外劳政策，按行业失业情况提高招聘外劳要求。

新民党李梓敬同样赞成为领取长者生活津贴的长者豁免医疗收费，认为可为特定岁数长者提供全面收费减免，并检视收费增幅。此外，政府向新生婴儿发放两万元的措施将于今年10月底届满，他建议延续并累进式加码新生婴儿津贴，每多生一名子女，津贴金额增加50%，同时重启2,500元学生津贴，以减轻家长经济压力。

