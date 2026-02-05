私家车泊屋邨行人路 阻塞消防通道 区议员「小花」周洁莹认衰道歉 一原因解释违例

新民党立法会议员陈家珮早前被发现在湾仔逆线行车，引起热议，社会亦关注议员行为操守，以及公众形象。不过，在风头火势下，有区议员亦明知故犯，疑将私家车停泊在公共屋邨行人路、阻塞消防通道。

涉事车辆停泊其议办旁边 涉阻塞消防通道

工联会葵涌东区议员周洁莹日前被当区居民发现，将其私家车停泊在葵涌石篱邨消防通道旁的行人路，被质疑「唔明点解议员明知故犯？」有街坊向网媒《葵衷区报》报料，指见到周洁莹驾驶涉事车辆停泊在其议办旁边的行人路，但该处属消防通道，一直禁止普通车辆驶入，只有消防车才可进入。

周洁莹承认并致歉：很多街站物资要落货

周洁莹回复《星岛头条》查询时表示，事发当日的确因急于将大量货物搬回办事处，而违规使用了消防通道。她对此直言：「我很抱歉，观感同规矩都唔啱。」承诺日后会严格遵守规定。

当被问及为何不惜违规停车，周洁莹详细解释了当时的困境。她指出，车上载有「五张台、四箱嘢、两袋物资、一个龙门架」，加上是人流高峰期，因此才会这样做。她补充，现时愿意帮忙的义工大多上了年纪，难以负担重物。若按正常程序在停车场卸货，若不乘坐升降机，需走上一段长达六至七分钟的大斜路才能到达办事处，而如此大量的货物绝非一两转可以搬完，情急之下才作此决定。

否认特权：保安因知悉困难而施援

据了解，车辆要驶至上述位置，须从石梨街驶入消防通道，路口由铁链封锁，再有消防闸，列明「不可阻塞」。换言之，周洁莹若需驶入其议办旁边，须由保安专程为她「开闸」。

对于有意见质疑她是否利用议员「特权」，要求保安开启消防闸门，周洁莹回应称「不知道怎样去定义特权」。她表示，当时纯粹是因为遇到困难，而保安人员亦是在知悉其处境后才出手协助。她强调，这是一次偶然事件，平日绝不会这样做，因为她清楚知道该处是消防通道，而且开启闸门的过程亦相当麻烦。

她又呼吁大家不要怪责保安：「因为𠮶时，佢知道我哋有困难，我哋问佢攞锁匙，佢先开。有人投诉，佢（保安）都叫我收走架车，我都即刻出去。所以都唔好怪保安，佢都好尽责。」