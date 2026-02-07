立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲

立法会换届选举去年12月完成，根据选举规定，参选人须于今年2月10日前，提交选举开支及接受选举捐赠的申报书。目前部分参选人申报资料已可供查阅，《星岛》翻阅并整理已申报文件，发现各人开支五花八门，有参选人摄影费仅25元，亦有人豪花逾2万元作形象设计；有参选人泊车费总额高达2万元，亦有人申报「自家车辆租金」及演说课程费用。

形象开支丰俭由人 最高逾2万

在选举中，各参选人均需拍摄个人照片以提交资料或作宣传之用，但相关开支差异显著。例如科技创新界邱达根仅花费25元，参选商界（第二）王绍基亦只申报40元。不过，亦有参选人支出较高，选委界简慧敏申报花费6,500元用于造型设计，其办公室表示，所申报的费用不涉及公帑；陈凯欣申报4,340元用于个人照片及宣传照拍摄。申报金额最高的包括九龙西刘爱诗，支出2万元用于摄影、造型及修图服务；地产界黄浩明则申报20,500元相片拍摄及形象设计费用，是暂时申报同类开支中金额最高的参选人。

九东陈进雄花10万请选举代理 得票低被没收按金

此外，不少参选人会聘请代理人或助理协助竞选及处理选举事务，花费一般由2万至3万元不等。如选委界吴杰庄申报2万元开支聘请选举代理人，陈凯欣花费25,000元聘请选举助理及拉票人。

本身是民思政策研究所（前称民主思路）理事的九龙东参选人陈进雄开支偏高，其申报10万元用于聘请选举代理人，另花费9万5千元聘请选举助理及拉票人。不过，陈进雄最后只得3,855票，得票率未达该选区3%有效票，按法例将被没收5万元选举按金。

交通开支花样多 一人泊车费高达2万元

选举期间，参选人经常奔波于宣传、拉票活动，因此部分参选人会选择租用车辆及聘请司机。如简慧敏申报25,380元，用于聘请司机及租用车辆，其办公室表示有关费用亦不涉公帑；选委界冯英伦虽使用自己的车辆，但照样申报10,000元开支，并注明为「按市价计算自家车辆租金」。

此外，参选人也会申报泊车费用，例如吴杰庄申报243元泊车费用，饮食界梁进申报650元等。不过，进出口界钟奇峰泊车费用特别高，他申报了26天的日间泊车费，每次350元，合共9,100元；同时申报了38天的夜间泊车费，每次288元，合共10,944元。两项合计，其泊车费用总额达20,044元。另外，选委界林筱鲁申报曾9次「入油」，合共费用达10,803元。

参选人申报演说课、咖啡交流与选举花束

此外，参选人的申报项目可谓五花八门，例如航运交通界「新丁」林铭锋申报5,000元个人演说技巧课程；科技创新界邱达根申报269.5元用于与业界朋友「咖啡交流」；体演文出界罗光萍则为选举当日购置了400元花束。

根据选举事务处《立法会选举活动指引》，任何当选或取得5%及以上有效选票且未丧失资格的候选人均符合资助资格。在有竞逐的地方选区或选举界别中，候选人所获资助为以下三项金额中的最低者：该候选人所获有效选票总数乘以每票15元的资助额；该候选人根据《选举开支最高限额（立法会选举）规例》第3、4或4A条可招致的选举开支最高限额的50%；该候选人申报的实际选举开支。

记者：郭文卓