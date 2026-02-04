北都｜议员吁提供租津让「未来租户」先租市区办公室 促「基建先行」减「铁路真空期」

民建联陈勇今（4日）在立法会大会提出「进一步提速提效建设好北部都会区，推动香港创科产业更好落地发展」的议案，7位议员动议修正案，促请政府「基建先行」、订立专属法律及提早吸纳创科企业。有议员忧虑，河套区将面对长达8年的「铁路真空期」，或削弱香港创科产业的竞争力。

黄浩明：加快落实「1.5级开发」概念

地产及建造界黄浩明提出修正案建议，加快落实「1.5级开发」概念，利用「组装合成」建筑法 （MiC）技术兴建层数较少、成本较低的短期建筑物，让企业及大学能够尽早进驻北部都会区，建立汇聚内地与海外创科人才的人才库；及提早招揽创新科技公司来港，包括研究向该等公司提供租金津贴，让他们先租用九龙东、港岛东及长沙湾等地段的办公室，以及早适应香港环境，并为北都储备「未来租户」，待北都发展成熟时再协助他们迁入，让他们快速投入运作，推动北都的创科产业发展。

谭镇国促加快订立北都专属法律 范骏华倡加强宣传北都

选委界魏明德促请政府把科技创新与北都大学教育城融合发展，以集聚高端创科人才及发挥协同效应，推动实现「跨学科、跨行业、跨地域」的深度合作。

新界北谭镇国提出修正案，建议政府加快订立北都专属法律、就相关法例及政策与内地做好对接工作，包括尽快制订及推出优惠政策包，并争取将新田科技城纳入河套合作区，将香港园区扩容发展成与深圳园区面积相若的「大河套区」，从而推动创科产业更好落地发展，加快发展香港成为国际创科中心。

选委界范骏华则提出修正案，认为特区政府亦应主动加强在本地和对外宣传北都，增强香港青少年对北都、创新及科学的兴趣，为北都培育更多本地创科人才。

姚铭：利用中西文化交融优势 推「学研产居」一体化发展

民建联新界北议员姚铭亦促请政府加快订立北都专属法律，并与内地做好对接，争取将新田科技城纳入河套合作区，扩大香港园区发展。他指出，订立专属法律旨在优化创科产业发展环境，并可研究为指定地区提供便利人流、数据及物流跨境的措施，以打破制度壁垒。

在吸纳人才方面，姚铭建议政府应利用香港中西文化交融的优势，推动「学研产居」一体化发展，并增加国际学校等，为居民子女提供优质教育。同时，区内应积极引进私营医院，与公立医疗系统互补，以满足未来增长人口的医疗需求。

陈克勤忧8年铁路真空期 削创科竞争力

民建联陈克勤关注，北部都会区数条核心铁路，包括连接河套园区的北环线支线及洪水桥至前海的跨境铁路，目标完工日期均远至2034年。然而，河套区首批企业已陆续进驻，意味著未来8年，区内将面对没有铁路接驳的现实。

陈克勤质疑，假如基建速度未能跟上产业发展，香港将难以与邻近城市竞争。他期望政府提出的「基建先行」不仅是理念，更须成为实际工作方针，否则「一区两园」的协同效应，只会因物理限制而大打折扣。

范凯杰倡大学城定位「人才母港」 配合产业布局

选委界范凯杰提出，在即将公布的《北都大学教育城概念发展纲要》中，应明确将该处定位为「创科人才母港」，针对未来产业结构，有计划地补足香港在高端科研、科技转化等领域的不足。

范凯杰建议，大学城内的院校应有明确专业分工，以配合北部都会区不同板块的产业布局，例如牛潭尾聚焦人工智能、新界北新市镇专注生命健康科技等，避免出现「学界教一套、产业又另一套」的问题。

