宏福苑大火︱1.5亿紧急警示系统唔响？ 政府：火警属地区性事故 已透过新闻公报、电台等通知市民

政府于2020年花费1.5亿元公帑，推出「紧急警示系统」，以在极端天气、重大公共安全和大型公共衞生事故等，通过流动网络向流动服务用户发出公告及信息，从而让公众得以迅速采取应变措施。有意见认为，去年11月大埔宏福苑发生五级火警时，政府应使用该系统向市民作出警报，通知屋苑居民离开灾场。

政府：宏福苑火警属地区性事故 故未有启动紧急警示

商经局局长丘应桦回复选委界立法会议员黄锦辉书面质询时表示，紧急警示系统的设计是向全港流动用户发出警报，而大埔宏福苑火警属于地区性事故，因而未有启动紧急警示系统向全港流动服务用户发送紧急警报。

推出至今只响过一次 为伊利沙伯医院发送紧急警示

翻查资料，系统推出至今，只在2022年3月，伊利沙伯医院被定为新冠肺炎定点医院时，曾发送紧急警示通知市民。而在2023年9月「五百年一遇」黑色暴雨期间，网民涌到天文台社交平台怒批黑雨无预警，质疑紧急警示系统「形同虚设」。

特首李家超当时回应称，最能够让市民接触到讯息为首要，相信不是渠道的问题；环境及生态局局长谢展寰则指「大型地震或海啸等才使用」。

相关新闻：

首发紧急警报 全港手机齐响 市民惊吓：以为中毒定空袭

世纪暴雨︱网民涌天文台fb批黑雨无预警 质疑紧急警示系统形同虚设

世纪暴雨｜李家超：预测雨量有科技限制 承认要检视发放预警讯息

世纪暴雨未启动「紧急警示系统」惹议 谢展寰 : 大型地震或海啸等才使用

政府：警号声已发挥即时警示作用

回复又指，消防处于接获报案后已在5分钟内迅速抵达现场。在消防车及警车到达火警现场的时候，相关车辆的警号声已发挥即时警示作用，以提醒居民有火警发生。警务人员亦有使用警车及无人机上的广播系统呼吁市民即时疏散。此外，政府已透过新闻公报、电台及电视台即时和循环播出「大埔火警特别通知」，特别是提醒附近居民宏福苑发生火灾。

政府指，紧急警示系统所发放的警示分为两级，包括「紧急警示」用于呼吁市民采取行动以避免个人健康、安全或财产可能遭受的即时危险；及「极度紧急警示」用于要求市民就可能造成人命伤亡、严重人身伤害及大规模财物损失的明显及即时危险作出即时的行动。

根据机制，各政策局／部门在有充分理由的紧急情况下，在取得有关政策局局长的批准后（如属「极度紧急警示」，则亦须取得政务司司长的批准），可透过紧急警示系统发送警示讯息提醒市民迅速采取应变措施。