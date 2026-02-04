北都展览馆煞停︱议员建议参考内地模式 展示大型建设招商引资 发展局欢迎做法承诺配合

政府原拟于湾仔北兴建「大型建设计划展览馆」，介绍北部都会区及交椅洲人工岛等，惟造价需6亿至7亿元，引起社会争议，最终计划搁置。有议员建议参考内地建展馆展示大型建设，作招商引资之用，并因应政府财政紧张，建议由企业建楼再交展馆予政府管理，发展局称欢迎此做法，并承诺愿意配合。

发展局局长宁汉豪重申，「大型建设计划展览馆」需较长前期准备时间，未能切合当前吸引企业及投资的逼切需要，且在听取社会及立法会意见，并考虑工作优次及资源分配后，认为现阶段并不适合推展该项目。

「区域展览中心」能更有效配合实地考察

宁汉豪指，若仅为向公众介绍北部都会区，政府近年已在中环城市规划展览馆设立专门展区，而根据当局的经验，有意参与北部都会区发展的企业，往往希望近距离了解最新进展并进行实地考察，目前政府已在北部都会区多个新发展区设立社区联络中心，包括古洞北、粉岭北、洪水桥及河套。

宁汉豪续称，粉岭北及河套的社区联络中心分别于2023年及2024年启用，并设有展览设施，展示相关新发展区的规划及工程，成为北部都会区首两个「区域展览中心」，其中粉岭北社区联络中心的展览内容更涵盖北部都会区的整体规划及发展，她认为这些「区域展览中心」能更有效配合实地考察，向访客展示具体发展成果，更能聚焦于当前吸引企业及投资的工作。

拟古洞北新发展区设核心展览馆

展望未来，她指当局会考虑扩展河套创新中心的展览内容，涵盖邻近的新田科技城、马草垄，甚至整个北部都会区，亦计划于古洞北新发展区设立规模更大、功能更多元的北部都会区核心展览馆，首期目标于2027年启用，以取代现有规模较小的古洞北社区联络中心。

她续解释，与河套创新中心相比，古洞北更适合作为核心展览馆的选址，因其邻近预计于2027年通车的东铁线古洞站，交通便利，该处亦邻近已落实设于古洞北的「国家发展成就展示馆」，有利于未来形成展览群落。同时附近的塱原自然公园亦可供访客参观，使展览馆访客同时体验「发展与保育并存」的北部都会区愿景及成果。

提出质询的商界（第三）严刚表示，面对政府财政相对紧张的现实，当局可否考虑采用BOT模式，即由商业机构投资北部都会区展馆综合大楼，建成后将展示大厅交由政府管理，其他流程的商业配套设施由企业运作，既可推动北都招商引资的总体展示功能，又可以为访客、周边的企业及居民提供商业服务。

宁汉豪欢迎议员提出的模式建议，更提到目前在北都不同的板块，特别是在洪水桥新发展区，有很多地块邻近将来的洪水桥地铁站，全部都是规划作商业用途的用地，包括可举办一些展览，若有企业愿意投资建馆，当局绝对可在规划地政方面配合。

