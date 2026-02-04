前厅交流会︱陈茂波带队商主动对接「十五五」 回应安全带风波官员问责：政府认真对待事件

新一届立法会开局至今已经一个月，前厅交流会今早（4日）首次举行，由财政司司长陈茂波带领，分别就本港如何主动对接国家「十五五」规划，及应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位进行讨论。

讨论包括对接「十五五」及提升香港国际地位

由于身兼全国人大常委的立法会主席李慧琼离港赴京出席人大常委会，今次前厅交流会由内会主席陈振英主持。

前厅交流会分两个讨论小组，当中由财政司副司长黄伟纶、发展局局长宁汉豪及创科局局长孙东在推进产业发展方面，香港可如何更好融入和服务国家发展大局，以主动对接十五五规划与议员交流；财库局局长许正宇、运物局局长陈美宝、商经局局长丘应桦则探讨香港应如何巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位。

陈茂波：政府和立法会必须携手协作抢抓机遇

陈茂波表示，今天是新一届立法会组成后首次召开的前厅交流会，议员畅所欲言，积极表达意见，为政府日后工作建言献策。他指，去年二十届四中全会通过了「十五五规划建议」，其中就香港部分提出，要巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心的地位，支持香港建设国际创新科技中心。建议对香港工作有明确要求，亦对香港下一阶段社会和经济提速增量发展点明方向。他认为面对国家对香港的坚实支持，特区政府和立法会必须携手协作，抢抓机遇，带领社会上下各界凝聚新力量，帮助香港更好融入和服务国家发展大局，以自身所长，服务国家所需，香港自身亦需取得更好长远发展，形容这是管治团队必须做好的答卷。

陈茂波表示，和议员就香港怎样发挥好自身角色，对接「十五五规划」有积极和具深度的讨论。他指议员都同意香港在不同范畴，包括金融、贸易、创科等都具有突出优势，结合当前国际地缘政治格局和国家发展方向，香港大有可为。在创科方面，他认为香港可汇聚全球顶尖的研发团队和人才，汇聚前沿的创科企业，支持科技发展与产业发展深度融合，创造更多优质就业机会。

陈茂波强调今天前厅交流会是个好机会，让政府听取到很多意见，也是在贯彻「行政主导」和「爱国者治港」原则相适应的方针下，推动行政立法良性互动的实践。

政府将首次制定「五年计划」，惟新一份财政预算案会在国家十五五规划纲要出台前公布，被问及预算案的政策在时间对接上会否面临挑战。陈茂波指，十五五规划虽在3月出台，但其建议早在去年10月提出，财政预算案充分参考十五五规划建议的内容，而规划亦是中长期，因此预算案会做好前期部署。

陈振英：议员积极发言提出很多具前瞻性意见

立法会内会主席陈振英则表示，新一届立法会首次举行前厅交流会，意义非常重大。四个事务委员会分为两组，与相关政策局深入交流，充分发挥平台的应有作用，议员及官员更聚焦就重要政策议题坦诚互动。他指出，议员非常积极发言，提出很多具前瞻性的意见，官员亦细心聆听，认真回应关注，又承诺日后政策研究及检讨中，积极跟进议员的关注。

陈振英续指，透过前厅交流会，进一步加强行政立法之间良性互动，推动理性务实政策讨论，更好地凝聚共识，致力为市民带来更实在的得著。期望政府与各位议员保持坦诚交流，多提具体、务实、可行的建议，群策群力，为香港更好服务及融入国家发展大局出谋献策，把握国家发展重大机遇，为社会开创更多亮点、新发展局面。

很快废除巴士安全带相关条文

至于强制巴士乘客佩戴安全带法例叫停，陈茂波表示，特区政府很认真地对待相关事宜，稍后很快会推出法例回应废除相关要求。被问及有否官员会被问责，他仅回应「我哋会继续做好我哋嘅工作。」运物局局长陈美宝离场时，未有回应传媒提问有关何时删除安全带法律条文。

就巴拿马最高法院裁定长和续签巴拿马运河港口合约违宪，长和正对巴拿马共和国进行仲裁。陈茂波表示，特区政府坚决维护本港企业在世界各地生意的法律保护权益。

记者：李健威