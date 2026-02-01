财政预算案2026︱陈茂波指已听到不同阶层诉求 但须预留充分财政资源应对冲击

财政司司长陈茂波表示，1月份的开局，让市场更认定今年将是环球市场更为动荡的一年，特别是国际地缘政局转变难以预料，或将激化国际资金的流向与速度。而在财政预算案咨询期间，不同界别的代表和不同阶层的市民均提出诉求，希望加强照顾其需要。不过面对外围市场必然的波动和难以预料的波幅，香港除了需要维持金融体系的强大缓冲外，也必须预留充分的财政资源，应对可能出现的冲击。

财政预算案2026︱须预留财政资源应对风险

陈茂波在网志表示，总结1月份，港股表现继续向好，恒生指数上周五收市报27, 387点，上月累升近7%。平均每日成交超过2,720亿元，与去年同期相比增加九成。但即使外围波动加剧，本港金融体系维持稳健和畅顺运作，银行总存款超过19万亿港元。

他指出，不论从综合帐目而言，又或从反映经常开支和收入的经营帐目来说，公共财政状况确实在改善中。在经营帐目方面，受惠于去年金融市场表现畅旺、港股日均成交额按年增近倍至约2,500亿元，股票印花税收入较原来预算为高，加上持续推进的财政整合工作管控了开支增幅，政府的经营帐目将于本财政年度（2025至26年度）恢复盈余，较原来估算提早一年。至于非经营帐目，由于政府持续加大对基建和北部都会区的投入，因此仍须发债支持。但他补充，即使公共财政状况有所改善，仍须审慎管理公共资源的使用，力求让公共开支的增速不高于收入的增长。

相关新闻：

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

陈茂波与亚洲金融论坛嘉宾交流，包括主题演讲嘉宾之一、欧盟执委会前主席、葡萄牙前总理巴罗佐博士（右四）。陈茂波网志图片

陈茂波于论坛期间，与亚洲基础设施投资银行行长、董事会主席邹加怡（左）会面。陈茂波网志图片

论坛期间，陈茂波与土耳其财政部部长Mehmet Şimşek（左）和斯洛文尼亚副总理兼财政部长Klemen Boštjančič先生（中）交流。陈茂波网志图片

陈茂波与全球产业峰会嘉宾交流，包括上海市副市长吴伟（左二）和湖南省副省长王俊寿（右二）。陈茂波网志图片

陈茂波称，加快拼经济、谋发展，是当前社会的普遍期望，把经济蛋糕造大将让香港有更充分的资源，照顾好社会上不同的需要。而在国家的坚实支持、政府和社会各界的共同努力下，过去一年，本港经济全年录得3.5%增长，较最初预期为佳。整体投资也明显加快，去年第四季录得按年10.9%的显著增长，是连续四个季度录得正增长，全年累计增加4.5%。

12月零售业销货额将继续增长

陈茂波提到，随着盛事活动接连举行，加上资产市场回暖，私人消费去年亦回升1.6%，扭转前年的跌势。本周公布的12月零售业销货额亦将继续增长，增速亦较前一个月稍为加快。

海外企业和投资者对投资香港的信心正在加强。全球政经局势正急速变化，未来一年的风险和波动不会少，会继续努力，对接好国家的「十五五」规划，加快融入和服务国家发展大局，以金融赋能科技创新和传统产业的发展，促进科技创新与产业发展的深度结合，并加强劳动力的培训，尤其在技能和科技应用等方面，让经济发展提质增量。

