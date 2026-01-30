Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政制局 : 将为2027年行政长官及区议会选举进行前期准备工作 确保选举顺利进行

政情
更新时间：20:14 2026-01-30 HKT
发布时间：20:14 2026-01-30 HKT

立法会政制事务委员会今（30日）举行政策简报会。署理政制及内地事务局局长胡健民表示，今年会继续与选管会紧密合作，筹备2026年选举委员会界别分组一般选举，并为2027年行政长官选举及2027年区议会一般选举进行前期准备工作，确保各场选举在公平、公开、诚实、安全、有序、高效且人性化的情况下顺利举行。

年内向立法会汇报研究优化《个人资料（私隐）条例》工作进展

胡健民表示，政府期望在今年之内向立法会汇报研究优化《个人资料（私隐）条例》的工作进展。同时，私隐公署会继续果断执法，打击「起底」罪行，并加强宣传教育，提升市民保障个人资料的意识。

金融服务界李惟宏表示，近期有不少金融机构借户口进行诈骗，许多案件牵涉香港与内地。如果能更好进行跨境资料转移与共享，加强执法合作，将有助两地在开户、提供服务，以至在掌握不良记录等方面提升效率，关注政府是否有机制能促进两地资料转移，从而协助相关工作。

钟丽玲 : 一直支持政府推动大湾区与香港个人信息跨境流动

个人资料私隐专员钟丽玲表示，一直支持政府推动大湾区与香港之间的个人信息跨境流动。2023年12月，公署与国家网信办及创新科技及工业局共同制定了《粤港澳大湾区（内地、香港）个人信息跨境流动标准合同》便利措施，推出时属先行先试阶段，适用于银行、医疗及征信服务三个界别。自2024年11月起，便利措施已扩展至香港各行各业使用，并涵盖个人信息在粤港澳大湾区内地九市和香港的流动，目前运作畅顺。

民建联陈勇表示，政府设有多个驻内地办事处，现时香港既要融入国家发展、分享红利，亦要助力国家发展，询问局方未来如何加强这方面工作。

胡健民表示，目前已统筹协调两地政府部门，促进沟通与合作。以往侧重「引进来」，未来内地企业「走出去」亦将是重点，应更积极发掘内地优秀企业，不限于一线城市，其他省市的有出色企业可能对出海途径不甚了解，但其规模与品牌在当地表现优异，香港的机遇正在于此。

选委界黄国关注政府能否定期安排汇报，让各界更清楚大湾区发展纲要、前海方案及南沙方案的具体落实进展，尤其是香港部分的参与情况。

粤港澳大湾区发展副专员冯雅慧表示，前海和南沙作为大湾区重大合作平台，政府一直与其保持紧密联系，各政策局正积极研究，继续支持前海发挥先行先试功能，推动政策创新与突破，未来会持续加强向市民介绍前海和南沙的发展动态。政府亦与广州市政府保持紧密沟通，并将适时安排南沙专班会议。

身兼励进教育中心主席的选委界范骏华表示，过去几年香港经济环境欠佳，筹办爱国主义教育活动需要资金支持，是近年较大的难题，询问局方会否考虑设立专项基金，以资助民间团体举办更多优质且多元化的爱国主义教育活动，若暂无此计划，是否有其他资源可提供协助。

胡健民回应表示，政府会持续检视资源分配，未来如有需要增拨资源，当局将与爱国主义教育工作小组讨论，评估哪方面需求较大、哪些活动成效显著，务求有效运用公帑，达至最大效益。如有新安排，亦会再向各界汇报。

记者：曹露尹

