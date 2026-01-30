今年展开兴建国际法律事务大楼前期工作 林定国：争取2027年底前施工

新一届立法会司法及法律事务委员会今早( 30日 )进行政策简报会，律政司司长林定国向委员会简介律政司考虑来年会与委员会讨论的议题，并将相关重点归纳为8个主要范畴。

向立法会汇报国际调解院最新情况 包括特权及豁免权事宜

林定国表示，在简述律政司的政策措施之前，他也借此机会汇报国际调解院的最新情况，包括特权及豁免权事宜。国际调解院作为独立国际政府间组织，由资深大律师郑若骅作为秘书长领导的秘书处管理，律政司不会直接参与其运作。特区政府将全力支持和配合调解院的工作，例如律政司会借调法律人员至调解院秘书处，以作支援。

律政司的整体策略旨在维护香港的法治，并巩固和加强香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位。这既为香港的稳定与繁荣立下根基，同时更是积极配合并助力国家改革开放与发展，更好对接即将出台的「十五五」规划。8个主要政策范畴包括：(1)兴建香港国际法律事务大楼、(2)持续吸引国际组织落户香港、(3)法律人才的能力建设、(4)推广香港的法律服务——作为「出海」的世界级平台、(5)促进与大湾区及中国内地其他地区的法律合作与互动、(6)推动香港法律及争议解决服务的增长、(7)推广法律科技及研究与人工智能相关的法律，以及(8)在社区推广法治教育。

国际统一私法协会亚太地区联络办公室将落户

林定国强调，香港是高度国际化、法治化的城市，律政司会从基建、国际合作、优化相关法律、到人才培育等不同层面，推进香港国际法律服务的整体建设，希望在今年内展开兴建香港国际法律事务大楼的前期工作，在获得所需支持及拨款下，争取于2027年年底前开始施工。国际统一私法协会亚太地区联络办公室将落户香港法律枢纽。与此同时，香港国际法律人才培训学院的能力建设项目已经惠及超过来自不同地区包括内地两千名法律及司法从业者，未来将继续深化「一带一路」合作，协助国家培养更多涉外法律人才。律政司亦已就优化有关仲裁和调解的法律开展工作。

他表示，过去在委员会及其他持份者的支持下，律政司在多个领域取得阶段性成果。律政司来年会继续与委员会建立紧密工作伙伴关系，良性互动，努力发挥好香港「内联外通」核心优势，全力加强香港作为国际法律枢纽的竞争力。